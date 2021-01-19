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經濟學人預測2021年9趨勢 美續對陸施壓、台積電變得更重要

11檢察官官商關係惹議 檢協會：籲檢察署退出更生保護

聯合報 / 記者王聖藜／即時報導
圖為法務部。記者王聖藜／攝影
圖為法務部。記者王聖藜／攝影

法務部昨天公布20名現、退役檢調人員接受佳和紡織董事長翁茂鍾好處名單，11名前、現任檢察官捲入，有檢察官稱，與翁結識與更生保護業務有關；中華民國檢察官協會今天聲明指出，籲請法務部評估檢察署退出更生保護業務的可行性，讓檢察官專注在檢察業務之上。

檢協會指出，檢察官為法治國守護者，公正廉潔形象不容玷污，各級檢察署為善用民間資源辦理觀護、被害人保護、更生保護及司法志工業務，與地方士紳往來，應以本案為鑑，免致外界誤解而損害檢察官形象。

檢協會說，請法務部基於專業分流原則，慎重評估各級檢察署全面退出榮譽觀護人協進會、犯罪被害人保護協會、更生保護會等團體運作的可行性，讓檢察機關更專注於檢察核心業務上，提升民眾對檢察官的專業信賴。

檢協會說，本案經媒體大幅報導，損害全體檢察官公正廉潔形象，對於部分檢察長、檢察官確有違反檢察官倫理規範或公務員廉政倫理規範規定者，請法務部予以適當懲戒。

至於外界質疑未經公布者，也請法務部全面檢視就具有職務上利害關係致違反檢察官倫理規範或公務員廉政倫理規範者，詳予調查，並對外說明。

檢協會說，調查報告有關現任、曾任檢察長、檢察官可疑涉及違反檢察官倫理規範部分，協會表示遺憾，並呼籲所有檢察官應廉潔自持，與外界往來務必謹守規範，避免任何足使一般民眾質疑或影響檢察官公信力及公正形象的言行。

檢察官 法務部 翁茂鍾

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