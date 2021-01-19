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經濟學人預測2021年9趨勢 美續對陸施壓、台積電變得更重要

拒付136元補票 男攻擊台鐵站務員挨告

中央社 / 苗栗縣19日電

台鐵苗栗站昨天發生站務員遭人攻擊事件，一名男子不願支付136元補票差額欲強行出站，對阻擋的站務員勒脖拉扯致受傷，台鐵今天表示，已協助站務員報案並驗傷提告。

台鐵指出，一對夫妻昨天晚間7時許搭乘141次自強號於苗栗站下車欲從行李房出站，站務人員告知需從3樓出口出站，對方卻逕自往第一月台南端走去，台鐵人員上前詢問是要出站還是繼續搭車，2人表示要搭到南勢；值班站長請旅客出示車票，發現2人所持「桃園-苗栗」區間車票，便請同仁引導至樓上補票。

台鐵表示，當時由女性旅客上樓補票，按照票面補票是補「桃園-苗栗」區間車加價到自強號，須支付差額新台幣136元，但女性旅客質疑為何那麼貴，說是從新竹站才改搭自強號，拒絕支付，此時男性旅客上樓一手拿走原區間車票並欲強硬出站。

李姓站務員以肉身試圖阻擋，卻被男子粗暴強推並拉扯衣物，男子怒氣質問「改天再補可以嗎？」過程中，站務員數度被推摔倒地、撞擊驗票口不鏽鋼閘門，甚至遭男子從後方拉扯衣領，導致勒脖鎖喉頻頻乾嘔。

其他同仁通報鐵路警察到場協助，男子竟還當著鐵路警察的面出腳踹踢站務員，後經帶回鐵路警察派出所做筆錄。

台鐵苗栗站指出，遭攻擊的李姓站務員至醫院驗傷，有左側眼瞼及眼周圍鈍傷、左側耳鈍傷、頸部挫傷、右側大腿挫傷等，並提出傷害告訴，今天仍在家中休養，相關案件後續由鐵路警察局苗栗派出所、偵查隊偵辦。

台鐵 警察

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