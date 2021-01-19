內政部廢止婦聯會立案 法院首開庭不排除停止訴訟

婦聯會主委雷倩（紅圍巾者）與律師團。圖／本報資料照

「中華民國婦女聯合會」未於期限內轉型為政黨遭內政部廢止立案。婦聯會提告，台北高等行政法院今下午首度開庭，受命法官認為審理中的另案「內政部命婦聯會限期轉型」是本案原處分前提，請雙方陳報是否合意停止訴訟，或由合議庭評議是否裁定。

內政部指出，政黨法是2017年12月6日公布施行，於兩年期限屆滿前，已通函給各政黨及政治團體促其儘速完成改正。婦聯會是依人民團體法立案的「政治團體」，未於前年12月7日前依政黨法相關規定修正章程、轉換為「政黨」。

內政部前年12月24日作出處分，要求婦聯會於文到4個月內補正，屆期未辦理者，將依規定廢止立案。婦聯會說明，政黨法兩年緩衝期間，數度向內政部懇求成為其他組織，另向衛福部申請成為公益團體。

不過，兩部會互踢皮球，因此無法於今年4月26日依政黨法轉型為政黨。婦聯會不服「限期補正轉型原處分」，向法院聲請停止執行遭駁回。內政部另予以廢止立案、財產清算。

婦聯會不服「廢止立案原處分」向法院聲請停止執行。法院衡量公私益後，認為政黨法缺乏無意轉型者空間，退場機制嚴重僵化，恐過度限制人民結社自由，有違憲之虞，今年5月7日裁定除不得收受政治獻金外，其餘均停止執行。

婦聯會也針對兩件原處分提起「本案訴訟」，而「限期轉型原處分案」將於本月26日續行審理。至於「廢止立案原處分案」今下午2點30分首度開庭，受命法官彭康凡羅列13個問題請雙方回答，並請內政部儘速陳報對婦聯會聲請停止訴訟的回應。

婦聯會律師團主張，內政部依政黨法第43條第2項廢止立案，該法條侵害憲法保障基本權、違反比例原則等，已違憲。且規範對象並非如婦聯會這般「非參選型政治團體」。

此外，「限期補正原處分案」另案審理中，是本件原處分作成依據是以其合法為前提，兩案有關聯性，聲請鈞院依行政訴訟法第177條第2項規定，裁定停止訴訟程序。

律師團指出，婦聯會多次函詢內政部是否可轉換為公益團體，內政部回覆只能轉型成政黨，已違反平等、誠信原則，有裁量怠惰及濫用情形。內政部委任律師翁國彥反駁，43條是否違憲並非鈞院審酌部分，且「非參選型政治團體」於法無據。