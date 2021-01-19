快訊

經濟學人預測2021年9趨勢 美續對陸施壓、台積電變得更重要

聽新聞
test
0:00 / 0:00

內政部廢止婦聯會立案 法院首開庭不排除停止訴訟

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

婦聯會主委雷倩（紅圍巾者）與律師團。圖／本報資料照
婦聯會主委雷倩（紅圍巾者）與律師團。圖／本報資料照

「中華民國婦女聯合會」未於期限內轉型為政黨遭內政部廢止立案。婦聯會提告，台北高等行政法院今下午首度開庭，受命法官認為審理中的另案「內政部命婦聯會限期轉型」是本案原處分前提，請雙方陳報是否合意停止訴訟，或由合議庭評議是否裁定。

內政部指出，政黨法是2017年12月6日公布施行，於兩年期限屆滿前，已通函給各政黨及政治團體促其儘速完成改正。婦聯會是依人民團體法立案的「政治團體」，未於前年12月7日前依政黨法相關規定修正章程、轉換為「政黨」。

內政部前年12月24日作出處分，要求婦聯會於文到4個月內補正，屆期未辦理者，將依規定廢止立案。婦聯會說明，政黨法兩年緩衝期間，數度向內政部懇求成為其他組織，另向衛福部申請成為公益團體。

不過，兩部會互踢皮球，因此無法於今年4月26日依政黨法轉型為政黨。婦聯會不服「限期補正轉型原處分」，向法院聲請停止執行遭駁回。內政部另予以廢止立案、財產清算。

婦聯會不服「廢止立案原處分」向法院聲請停止執行。法院衡量公私益後，認為政黨法缺乏無意轉型者空間，退場機制嚴重僵化，恐過度限制人民結社自由，有違憲之虞，今年5月7日裁定除不得收受政治獻金外，其餘均停止執行。

婦聯會也針對兩件原處分提起「本案訴訟」，而「限期轉型原處分案」將於本月26日續行審理。至於「廢止立案原處分案」今下午2點30分首度開庭，受命法官彭康凡羅列13個問題請雙方回答，並請內政部儘速陳報對婦聯會聲請停止訴訟的回應。

婦聯會律師團主張，內政部依政黨法第43條第2項廢止立案，該法條侵害憲法保障基本權、違反比例原則等，已違憲。且規範對象並非如婦聯會這般「非參選型政治團體」。

此外，「限期補正原處分案」另案審理中，是本件原處分作成依據是以其合法為前提，兩案有關聯性，聲請鈞院依行政訴訟法第177條第2項規定，裁定停止訴訟程序。

律師團指出，婦聯會多次函詢內政部是否可轉換為公益團體，內政部回覆只能轉型成政黨，已違反平等、誠信原則，有裁量怠惰及濫用情形。內政部委任律師翁國彥反駁，43條是否違憲並非鈞院審酌部分，且「非參選型政治團體」於法無據。

婦聯會 內政部 律師

延伸閱讀

國民黨財務吃緊 內政部：22日撥2.3億補助款

高雄農地4.7萬公頃 4月公布

高階警官捲入石木欽案 內政部：警政署調查中

落實簡政便民 內政部3年鬆綁近200項法規

相關新聞

中山警涉貪案第7波搜索 帶回兩名白手套酒店業者

台北市中山分局官警包庇色情酒店案，台北地檢署掌握「嘉儷寶」酒店集團股東游岳羲疑似透過白手套行賄，今發動第7波偵查行動，指...

嘉義聞人陳盈助驚傳涉簽賭跨國洗錢 檢警調全台大搜索

嘉義聞人陳盈助驚傳涉及線上簽賭網站、跨國洗錢，今天橋頭及嘉義地檢署大動作收網，指揮大批警調到北、中、南搜索上百個據點，也...

國民黨舊中央黨部大樓案 準備程序終結將進行言詞辯論

行政院黨產會認定國民黨「前中央黨部」從借用、租用到承購自始至終都「於法不合」，因此向國民黨追徵出售不當黨產價額共11.4...

湖口休息站濺血！持西瓜刀追砍 男遭殺人未遂起訴

李姓男子去年10月在國道一號南向湖口服務區賣場購物時因排隊問題和一名張姓男子發生口角衝突，雙方在服務區花圃互毆，張男甚至...

內政部廢止婦聯會立案 法院首開庭不排除停止訴訟

「中華民國婦女聯合會」未於期限內轉型為政黨遭內政部廢止立案。婦聯會提告，台北高等行政法院今下午首度開庭，受命法官認為審理...

5度判死！狠男鐵鎚砸14下殺女老師 法官：死刑罪責相當

高雄男子劉志明7年前不滿被分手，涉隨機持鐵鎚擊殺買菜的退休女教師，更劫財、性侵得逞。全案一、二、更一及更二審都判劉死刑，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。