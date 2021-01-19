5度判死!狠男鐵鎚砸14下殺女老師 法官:死刑罪責相當

高雄男子劉志明7年前不滿被分手，涉隨機持鐵鎚擊殺買菜的退休女教師，更劫財、性侵得逞。全案一、二、更一及更二審都判劉死刑，但最高法院仍撤銷發回；今天高雄高分院更三審仍判死刑，合議庭指出，他以鐵鎚敲1下後，女老師已癱坐，竟再猛打13下，屬最嚴重的犯罪，判死刑罪責相當。可上訴。

更三審合議庭指出，劉志明承認當時為搶走女老師轎車，才用鐵鎚敲昏，之後更還從皮包取走2000元，足以認定他一開始就有強盜犯意，且劉敲她頭第1下後，女師已癱坐右前座，他仍持續在敲13下，可認定第2下起就有致人於死之意；甚至最後逃離之際，還把女師藏右後座踏板處、將車上鎖並丟鑰匙，斷絕頻死的女師最後求生機會，可見劉殺意堅決。

劉志明也辯稱酒後易怒，無法控制行為才犯案，合議庭參考高雄榮民總醫院、凱旋醫院的精神鑑定書，發現劉志明當下沒因酒精受影響，無辨識行為能力下降，不採信他的卸責之詞，不得減刑。

合議庭考量劉志明的犯罪情節後，認為若僅對他判無期徒刑，顯然違背正義，且他以凶殘手法漠視生命，造成損害至重至深，應屬「最嚴重的犯罪」，難有教化的合理期待，有永久與世隔離的必要，判死刑才罪責相當。