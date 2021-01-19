中山警涉貪案第7波搜索 帶回兩名白手套酒店業者

台北市中山分局官警集體包庇色情酒店案，台北地檢署掌握「嘉儷寶」酒店集團股東游岳羲疑似透過白手套「嘉儷寶」酒店店長林文華及少爺于照俊行賄，今發動第7波偵查行動。圖／本報資料照

台北市中山分局官警包庇色情酒店案，台北地檢署掌握「嘉儷寶」酒店集團股東游岳羲疑似透過白手套行賄，今發動第7波偵查行動，指揮調查局北機站及中山分局，搜索約談白手套「嘉儷寶」酒店店長林文華及少爺于照俊，全案朝貪汙罪方向偵辦。

2017年間，移民署查獲「立邦酒店」勾結人蛇集團，媒介東南亞、陸籍女子來台賣淫，追查發現包括「曉」酒店負責人巫蕙玲等業者，涉從2004年起請酒商鮑銘璞牽線，行賄中山分局中山一派出所警勤區官警。

去年10月28日，辦案人員查出前中山一派出所員警陳俊安、李功華，自2013年至2017年按月向轄區888卡拉OK、嘉麗寶酒店業者索賄上百萬元，接受喝花酒招待、包庇業者經營色情。

去年11月19日，檢察官發動第5波行動，約談嘉麗寶酒店股東游岳羲、會計莊靖華到案說明。兩人涉從2011年到2016年向管區員警行賄，請求包庇不被取締媒介色情交易。

辦案人員追查，發現員警吳翊銘（停職中）及陳彥安、員警涂維廉涉嫌從2011年3月間至2018年5月間，接受酒店業者按月6萬元且遇3節加3萬元行賄。業者以賄款換取包庇不被取締消防設施不合格、違法經營有女陪侍酒吧、媒介性交易等不法情事。

今年1月7日檢方發動第6波行動，向法院聲押禁見吳翊銘、陳彥安、涂維廉、酒店店長邱信瑋等4人獲准。

辦案人員懷疑游岳羲（收押中）疑似透過白手套行賄。檢察官今指揮調、警兵分4路搜索並約談「嘉儷寶」酒店店長林文華及少爺于照俊，預計晚間移送複訊。