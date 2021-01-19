快訊

部桃染疫風波擴大！院長沈寂多天訴心聲：醫護沒有選擇戰場的權利

中職／聯盟秘書長雖擇日再公布 但確定由楊清瓏接任

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中山警涉貪案第7波搜索 帶回兩名白手套酒店業者

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

台北市中山分局官警集體包庇色情酒店案，台北地檢署掌握「嘉儷寶」酒店集團股東游岳羲疑似透過白手套「嘉儷寶」酒店店長林文華及少爺于照俊行賄，今發動第7波偵查行動。圖／本報資料照
台北市中山分局官警集體包庇色情酒店案，台北地檢署掌握「嘉儷寶」酒店集團股東游岳羲疑似透過白手套「嘉儷寶」酒店店長林文華及少爺于照俊行賄，今發動第7波偵查行動。圖／本報資料照

台北市中山分局官警包庇色情酒店案，台北地檢署掌握「嘉儷寶」酒店集團股東游岳羲疑似透過白手套行賄，今發動第7波偵查行動，指揮調查局北機站及中山分局，搜索約談白手套「嘉儷寶」酒店店長林文華及少爺于照俊，全案朝貪汙罪方向偵辦。

2017年間，移民署查獲「立邦酒店」勾結人蛇集團，媒介東南亞、陸籍女子來台賣淫，追查發現包括「曉」酒店負責人巫蕙玲等業者，涉從2004年起請酒商鮑銘璞牽線，行賄中山分局中山一派出所警勤區官警。

去年10月28日，辦案人員查出前中山一派出所員警陳俊安、李功華，自2013年至2017年按月向轄區888卡拉OK、嘉麗寶酒店業者索賄上百萬元，接受喝花酒招待、包庇業者經營色情。

去年11月19日，檢察官發動第5波行動，約談嘉麗寶酒店股東游岳羲、會計莊靖華到案說明。兩人涉從2011年到2016年向管區員警行賄，請求包庇不被取締媒介色情交易。

辦案人員追查，發現員警吳翊銘（停職中）及陳彥安、員警涂維廉涉嫌從2011年3月間至2018年5月間，接受酒店業者按月6萬元且遇3節加3萬元行賄。業者以賄款換取包庇不被取締消防設施不合格、違法經營有女陪侍酒吧、媒介性交易等不法情事。

今年1月7日檢方發動第6波行動，向法院聲押禁見吳翊銘、陳彥安、涂維廉、酒店店長邱信瑋等4人獲准。

辦案人員懷疑游岳羲（收押中）疑似透過白手套行賄。檢察官今指揮調、警兵分4路搜索並約談「嘉儷寶」酒店店長林文華及少爺于照俊，預計晚間移送複訊。

酒店 檢察官 移民署

延伸閱讀

三星少主李在鎔 行賄判關

檢握帳冊 大直副所長3貪警收押禁見

中山分局包庇色情搜索6次 又3警1業者羈押禁見

李恆隆否認行賄蘇震清：總不能吐痰就說我傳染COVID-19

相關新聞

中山警涉貪案第7波搜索 帶回兩名白手套酒店業者

台北市中山分局官警包庇色情酒店案，台北地檢署掌握「嘉儷寶」酒店集團股東游岳羲疑似透過白手套行賄，今發動第7波偵查行動，指...

嘉義聞人陳盈助驚傳涉簽賭跨國洗錢 檢警調全台大搜索

嘉義聞人陳盈助驚傳涉及線上簽賭網站、跨國洗錢，今天橋頭及嘉義地檢署大動作收網，指揮大批警調到北、中、南搜索上百個據點，也...

5度判死!狠男鐵鎚砸14下殺女老師 法官:死刑罪責相當

高雄男子劉志明7年前不滿被分手，涉隨機持鐵鎚擊殺買菜的退休女教師，更劫財、性侵得逞。全案一、二、更一及更二審都判劉死刑，...

魏應充服刑過半獲假釋 今下午5點步出八德外役監

頂新集團前董事長魏應充因越南混油案，經合併定刑4年8月，去年1月入監服刑，另魏先前油品標示不實被判2年，入監服刑1年8月...

假檢警平均日騙400萬 警獲報3小時火速瓦解詐欺集團

30歲林姓男子近日接獲詐騙集團來電，稱其母涉及刑案，須交付93萬餘元，未料詐團昨天再次來電索取50萬元，林男發覺有異，報...

嘉義商人陳盈助被檢調帶走 訊問疑涉賭博網站洗錢案

嘉義地檢署與橋頭地檢署今天共同執行警政署1819打詐專案，高雄市左營分局、刑事局南打、高雄市調處等數十名偵查員，今天到嘉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。