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40名司法人員收好處 中華人權協會：要避免瓜田李下
司法院、法務部昨天公布40名現、退役司法官、調查官接受佳和紡織董事長翁茂鍾好處行政議處名單，在位者多人捲入，司法形象受挫；中華人權協會今天發聲明說，司法院、法務部必須積極說明判定違反司法倫理的統一標準，努力維護司法的公正獨立。
聲明說，關於司法醜聞事件，該會深感遺憾，本件違反司法倫理的法官、檢察官，不乏位居頂端的資深人員，不僅傷害整體司法形象與民眾信賴甚鉅，對於台灣政府標榜的民主公正等國際形象亦有重大傷害，不可不慎！
聲明指出，本會肯定多數司法人員的操守，這些奉公守法者不該一起受累，因此，司法院、法務部有必要儘速處理違反司法倫理者，避免司法威信遭污名化。
聲明說，司法人員依法本可參與正當社交活動，又司法清廉首須貫徹「利益迴避」，並避免「瓜田李下」的疑慮，鑑此，本會呼籲司法院、法務部必須積極說明判定違反司法倫理的統一標準，並接受社會各界的檢視與指教，盡一切努力維護司法公正獨立，挽回人民信心。
中華人權協會原名中國人權協會，於1979年由杭立武等百餘位人士在台北市創立，為台灣的第一個民間人權組織；協會以聯合國「世界人權宣言」為本，以宣揚人權理念、促進人權保障及實現人權體制為宗旨，2010年4月經全體會員同意更為現名。
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