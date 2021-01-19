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警專108年特考班今結業 753名新血將投入警消工作

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

警專今天舉行特考班結業典禮，共753人將分發各警察、消防機關進行實務訓練，成為警消人員；典禮由內政部長徐國勇親自主持、頒獎，他勉勵畢業生，勇敢挑戰自己、愛己所選，要建立各種基礎知識，也拓展自身視野，政府將持續檢討改進各項作為，重視警消人員的意見表達。

警察專科學校表示，108年公務人員特種考試一般警察人員四等考試訓練班，結業學員人數共753人（行政警察人員280人、消防警察人員473人）。均經過考試院辦理的國家考試及格，由警專訓練，通過12個月嚴格的教育訓練後，今後將分發至各警察、消防機關，進行為期6個月的實務訓練，成為適格的警消人員。

徐國勇除恭喜結業學員、感謝師長及隊職官的努力外，也勉勵學員，全力以赴、安全第一，勇於挑戰自己，實現、愛惜、忠於自己的選擇，不斷精益求精，充實多方面的學養，建立各種基礎知識，擴展自己的視野，同時也要信任夥伴、尊重團隊，在溝通中相互傾聽，真誠相待。

徐國勇說，在基層的照護與福利上，政府將會持續努力。未來政府會繼續檢討改進各項作為，重視所有警消同仁的意見表達，致力於內部溝通，凝聚更大的團結，共同為社會奮鬥打拚，期盼所有結業學員都能在職場中全力以赴，為人民的安全盡一份心力。

徐國勇主持結業典禮。圖／警專提供
徐國勇主持結業典禮。圖／警專提供
徐國勇主持結業典禮。圖／警專提供
徐國勇主持結業典禮。圖／警專提供
徐國勇主持結業典禮。圖／警專提供
徐國勇主持結業典禮。圖／警專提供
108年公務人員特種考試一般警察人員四等考試訓練班，結業學員人數共753人。圖／警專提供
108年公務人員特種考試一般警察人員四等考試訓練班，結業學員人數共753人。圖／警專提供
警專今天舉行特考班結業典禮，共753人將分發各警察、消防機關進行實務訓練，成為警消人員。圖／警專提供
警專今天舉行特考班結業典禮，共753人將分發各警察、消防機關進行實務訓練，成為警消人員。圖／警專提供
警專今天舉行特考班結業典禮，共753人將分發各警察、消防機關進行實務訓練，成為警消人員。圖／警專提供
警專今天舉行特考班結業典禮，共753人將分發各警察、消防機關進行實務訓練，成為警消人員。圖／警專提供

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