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男警裝男客抓色情按摩 小姐在他耳邊細語：用嘴巴加500

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園70歲鄭姓老翁經營色情養生館多次被抓，卻仍繼續開張營業，謝姓警員去年喬裝男客消費，經鄭帶往包廂由莊姓小姐服務，莊要鄭轉到正面仰躺，還在他耳邊小聲說「用嘴巴加500」，並試圖替他脫褲，對方隨即表明身分逮人，法院認為鄭不知悔改，依妨害風化累犯判他6月徒刑，可上訴。

檢警調查，鄭翁在龜山區經營某生活館，聘僱莊姓小姐替男客做打手槍的半套性交易服務，每次收費1200元，其中莊女可拿6成，其餘由鄭所有，去年7月9日下午3點多，謝姓員警喬裝客人到場消費，經鄭帶往包廂由莊服務時查獲。

檢方查，莊女當時替謝按摩約30分鐘後，要求謝轉身躺正面，並在他耳邊稱「用嘴巴只需要加500元」，謝詢問「是什麼意思？」莊則說「就是用嘴巴服務的意思」，隨後莊要替謝脫褲子時，謝就佯稱要用手機，實則通知在外同仁入內逮人。

審理時，鄭坦承是生活館負責人，但矢口否認有媒介性交易，辯稱店內沒有半套、全套服務，他有告誡小姐不得從事色情性交易；莊女說，對員警說加價500元是指「用嘴巴吹手」，但法官詢問性交易細節、為何要脫褲子等，莊則稱不知道、沒有替男警脫褲等語。

法院認為，莊女獨自在包廂內向男客稱「用嘴巴加500」，此為極引人遐想之言語，其竟稱是用嘴巴吹手的服務，顯無可採，認定是迴護店家的虛偽陳述。另謝姓警員提出職務報告，與現場錄音、現場臨檢紀錄相符，可以採信。

法院審酌，鄭男分別在2016年4月、2018年3月及2019年1月，分別被警方查獲提供半套性交易，之後卻仍繼續經營店家，對於小姐在內部提供性服務知之甚明，不採信其辯詞，依意圖使女子與他人為性交之行為，而容留以營利，累犯，判鄭有期徒刑6月，可上訴。

員警喬裝男客抓色情按摩，小姐在他耳邊說「用嘴巴加500」暗示做半套。示意圖／ingimage
員警喬裝男客抓色情按摩，小姐在他耳邊說「用嘴巴加500」暗示做半套。示意圖／ingimage

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