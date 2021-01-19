三立前總監涉收製作公司回扣 二審改判6月

三立公司前戲劇總監項姓女子於戲劇「甘味人生」製播時，涉收製作公司回扣175萬5000元，一審判無罪，二審今天認定雖未造成三立公司損害，仍構成背信罪，改判刑6月。可上訴。

二審台灣高等法院新聞資料指出，項女原為三立公司「節目部-台灣台-戲劇中心」總監（現已離職），負責監控節目製作公司的戲劇品質與進度，三立委請製作公司製播戲劇「甘味人生」並簽立合約書。

高院指出，項女明知應忠實誠信履行監控戲劇品質與進度，不得收受不當回扣，竟藉由總監職務，具有實質影響力的機會，佯以協助製作公司節省費用作為名目，自民國105年3月3日至106年7月5日，接續收取回扣總計新台幣175萬5000元，並提供親人帳戶供製作公司匯款。

一審判項女無罪，檢方提起上訴，二審由高院審理，開庭期間，項女堅詞否認背信犯行，辯稱是幫忙他人分擔編劇統籌工作，錢是從製作公司給她的兼職報酬，並非不當回扣，她沒有違背職務，也沒有影響到三立公司的權利。

二審今天宣判，改依背信罪判項女6月徒刑，得易科罰金，未扣案犯罪所得175萬5000元追繳沒收，可上訴。

二審指出，依三立公司工作規則規定，項女為總監，本應忠於誠信善盡其監督及管控「甘味人生」戲劇品質與進度，不得違反工作規則向製作公司收取不正當利益，卻以每集5000元方式收取回扣，時間長達1年餘，且至今仍未與三立公司達成民事和解賠償。

二審表示，一審以項女雖收取回扣，但未造成三立公司損害為由，認為項女不構成背信罪，而諭知無罪，明顯認事用法有所違誤。