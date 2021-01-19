快訊

變相封院？ 部桃9人群聚 陳時中：今起醫院清空

部分本土個案足跡公布！去過桃園南門市場、摩斯漢堡A7店

三立前總監涉收製作公司回扣 二審改判6月

中央社 / 台北19日電

三立公司前戲劇總監項姓女子於戲劇「甘味人生」製播時，涉收製作公司回扣175萬5000元，一審判無罪，二審今天認定雖未造成三立公司損害，仍構成背信罪，改判刑6月。可上訴。

二審台灣高等法院新聞資料指出，項女原為三立公司「節目部-台灣台-戲劇中心」總監（現已離職），負責監控節目製作公司的戲劇品質與進度，三立委請製作公司製播戲劇「甘味人生」並簽立合約書。

高院指出，項女明知應忠實誠信履行監控戲劇品質與進度，不得收受不當回扣，竟藉由總監職務，具有實質影響力的機會，佯以協助製作公司節省費用作為名目，自民國105年3月3日至106年7月5日，接續收取回扣總計新台幣175萬5000元，並提供親人帳戶供製作公司匯款。

一審判項女無罪，檢方提起上訴，二審由高院審理，開庭期間，項女堅詞否認背信犯行，辯稱是幫忙他人分擔編劇統籌工作，錢是從製作公司給她的兼職報酬，並非不當回扣，她沒有違背職務，也沒有影響到三立公司的權利。

二審今天宣判，改依背信罪判項女6月徒刑，得易科罰金，未扣案犯罪所得175萬5000元追繳沒收，可上訴。

二審指出，依三立公司工作規則規定，項女為總監，本應忠於誠信善盡其監督及管控「甘味人生」戲劇品質與進度，不得違反工作規則向製作公司收取不正當利益，卻以每集5000元方式收取回扣，時間長達1年餘，且至今仍未與三立公司達成民事和解賠償。

二審表示，一審以項女雖收取回扣，但未造成三立公司損害為由，認為項女不構成背信罪，而諭知無罪，明顯認事用法有所違誤。

回扣

延伸閱讀

「王冠」、「后翼棄兵」搶大獎超威！黛妃、女王爭視后

三星少主李在鎔 行賄判關

太陽花占行政院案發回更審 林飛帆盼高院擺脫威權遺緒

太陽花占政院案更審 林飛帆盼高院擺脫威權遺緒

相關新聞

鴻海要收回扣老臣吐錢 2185萬佣金高院判廖萬城拿出來

鴻海前資深副總經理廖萬城遭控向十家供應商索取超過1.62億元回扣，台灣高等法院更一審去年依共同背信罪判廖2年徒刑，316...

保母把3歲童「照顧成植物人」 法官認定無施虐證據

無照保母楊彗2017年涉毆打3歲趙姓幼童頭部，害男童成植物人。一、二審以沒有積極證據證明男童傷勢是楊女所為，變更檢方起訴...

魏應充服刑已過半 今天下午可從八德外役監出獄

頂新集團前董事長魏應充涉越南混油案，經台中高分院合併定刑4年8月，去年元月入獄服刑，而他先前因油品標示不實被判刑2年，入...

「被分手」竟隨機虐殺性侵女老師 高雄狠男第5度判死

高雄男子劉志明7年前涉持鐵鎚擊殺素昧平生的退休女教師，並劫財、性侵得逞，全案一、二、更一及更二審都認定毫無可逭，難以期待...

越南返台商務人士居家隔離戴口罩收包裹挨罰 提告敗訴

新冠肺炎疫情延燒，衛福部規定返台者應居家隔離，一名從越南入境的黃姓女子擅自下樓收包裹挨罰10萬元，不服提告請求撤銷罰鍰，...

下士遭滑輪擊中失能 特戰士官長判6月、國防部賠千萬

陸軍特種作戰指揮部龍潭武漢營區鄭姓士官長，2015年修復單索突擊吊橋時，未評估繩索拉力負荷、人數限制，貿然叫32名士兵以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。