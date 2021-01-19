眼球遭原子筆插瞎 受刑人指北監沒管好獄友提國賠連敗

郭姓受刑人因房務問題和陳姓獄友起衝突，竟拿用膠帶纏繞的2支原子筆朝他頭、臉猛刺，筆直接插進陳右眼，因此失明。陳認為台北監獄管理員明知郭有2次打人紀錄，卻還讓他拿到原子筆和膠帶，請求國賠493萬餘元，但一審敗訴。陳上訴，高等法院今駁回。

郭（35歲）2018年6月15日因房務問題和陳起衝突，隔天氣還沒消，拿2支預藏的原子筆，一早9點到工廠，見到陳隨即朝他狂戳猛刺。原子筆更不偏不倚刺中陳右眼，緊急手術仍因右眼撕裂傷、眼內組織脫出，痊癒後幾乎沒有光感，已達嚴重減損視能重傷害程度。

桃園地院刑事庭認為郭、陳身為獄友，但僅因房務問題就刺瞎對方右眼，還在監獄中作案，可見郭不知謹惕，依重傷害判他4年6月徒刑；此部分經三審判決定讞。陳另提刑事附帶民事訴訟，向郭求償493萬4666元，桃院判郭賠償393萬4666萬，郭未上訴。

陳姓受刑人因認為台北監獄管理員未盡義務嚴密戒護郭，也沒檢查郭拿膠帶，任由他用膠帶纏繞2支原子筆製作成凶器，害他失明，請求國賠493萬4666元。

不過高院民事庭認為郭與陳事前口角，此事當天已由同為受刑人的房值星處理，他未報告北監；郭是臨時起意犯案，並在雜役離座之際，擅自撕取膠帶，在座位桌面下方製作凶器。高院認為北監事前不知郭與陳曾有口角，也沒目擊郭製作凶器過程，難以認定違反戒護管理義務。