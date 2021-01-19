越南返台商務人士居家隔離戴口罩收包裹挨罰 提告敗訴

新冠肺炎疫情延燒，衛福部規定返台者應居家隔離，一名從越南入境的黃姓女子擅自下樓收包裹挨罰10萬元，不服提告請求撤銷罰鍰，主張越南資訊不流通，且檢疫人員未詳細告知住家範圍。台北地院認為，入境時已告知相關規定，不能主張不知而免責，判敗訴，可上訴。

判決指出，去年3月22日，黃女新冠肺炎感染區從越南入境，衛福疾管署通知其應居家檢疫至同年4月6日。黃女卻在3月24日11點18分，搭乘電梯下樓收取包裹，10分鐘後返家。事後，台北市政府衛生局依違反新冠肺炎特別條例規定，裁處10萬元罰鍰。

黃女主張，越南資訊不流通，致不清楚台灣居家檢疫情形，搭機回到過國內機場也未獲檢疫人員詳細告知住家範圍，且她只在住家警衛室領取包裹，未離開社區大門，全程配戴口罩，短時間就回到住處，否認擴大傳染風險，請求免除或減輕。

北市府辯稱，黃女入境時已收受通知書並簽名確認，應清楚知悉居家隔離期間必須留在家中。黃女有多年社會經驗，為受公司外派頻繁於海內外旅行的員工，非社會資訊取得困難的弱勢者。

且我國不管中央或地方政府主管機關對居家檢疫規定及對其生活協助等多元管道，皆已公告於全球資訊網，只要透過網路檢索都可以無時差獲得，實難認定其違規行為有不可歸責情事。

法院查出，疾管署在去年3月17日發布新聞稿，自3月19日零時起將包含越南在內亞洲19國、東歐1國及美國3州旅遊疫情建議提升至第三級警告，國人應避免至上述地區進行所有非必要旅遊，另於台尚未登機者入境後需居家檢疫14天。

法院認為，黃女自越南返國並經疾管署通知居家檢疫到期日卻違規，遭裁罰最低罰鍰10萬元屬依法有據。且衛福部函釋指出，居家檢疫目的，是為防治新冠肺炎傳染及蔓延，而社區公共空間（如電梯、大廳等）為社區住戶共同使用。