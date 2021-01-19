鴻海要收回扣老臣吐錢 2185萬佣金高院判廖萬城拿出來

鴻海前資深副總經理廖萬城遭控向十家供應商索取超過1.62億元回扣，台灣高等法院更一審去年依共同背信罪判廖2年徒刑，316萬6千多元的犯罪所得沒收。鴻海求償，高院民事庭判廖應賠鴻海美金77萬3744元，換算台幣約2185萬餘元。

刑事部分，檢方起訴指出，廖萬城掌控每年超過300億元採購、議價與簽核權，2009年起透過郝緒光當白手套，向10家供應商索賄，並找對於貼片機、迴焊爐儀器有驗收及驗證權的人員護航。若廠商照實際交易金額或採購數量按比例給付佣金，即可獲得供應商資格、避免驗收遭刁難、議價時不被砍價等「福利」，認定回扣金額達1億6232萬元。

台北地院一審2016年依違反證交法等罪判廖萬城10年6月徒刑、廖的部屬鄧志賢、陳志釧各3年、1年徒刑，白手套郝緒光判刑6月。

高院二審認為，鴻海集團2011年9月為因應Apple公司委託代工iPhone 4s手機，由總裁郭台銘親自核決採購Panasonic牌貼片機，但廖萬城、前鴻海SMT總幹事兼經理鄧志賢為牟取回扣，擅自違背決策變更採購品牌，購入36台他牌貼片機，害公司多支出7千餘萬元。高院認為，廖收受供應廠商239萬元，依背信罪判廖1年4月徒刑，其餘9件被控收受廠商回扣部分判無罪；不過最高法院認為調查不備，將廖有罪部分、收受HELLER等5家公司回扣無罪部分撤銷發回更審。

高院更一審被告除廖萬城外，還包括鄧志賢、郝緒光；鄧被依共同背信罪判刑1年、沒收49萬餘元，而郝則遭處刑6月，併科罰金2萬元，13萬人民幣沒收。

更一審指出，一審認為廖萬城、鄧志賢與鴻海公司以契約方式建立誠信廉潔的特別信任關係，而向交易對象收取回扣、賄賂屬違背任務，這混淆了「違背任務之行為」與「回扣、賄賂或其他不法利益」的概念，另外指鴻海有商譽損失也不當，因此撤銷改判。

民事部分，鴻海認為廖原為資深副總，竟向供應商暗示應透過代理商的總經理吳山林與鴻海集團交易，認為廖與吳共同侵權，兩人應賠償77萬3744美元。

高院民事庭認為廖萬城在刑案中雖坦承收佣金，但供應商銷售SMT設備產品給鴻海，是因提供較其他廠牌優惠的價格，鴻海並未受損；供應商銷售數量增加，是因需求單位肯定品質及供應商業務人員的努力，且廖萬城於SMT技委會的職務並無法決定或變更產品，僅有推薦權限，廖、吳並未對鴻海造成損害，鴻海依侵權行為及不當得利請求部分無理。