保母把3歲童「照顧成植物人」 法官認定無施虐證據

無照保母楊彗2017年涉毆打3歲趙姓幼童頭部，害男童成植物人。一、二審以沒有積極證據證明男童傷勢是楊女所為，變更檢方起訴的重傷害罪，以業務過失傷害致人重傷罪判2年徒刑，最高法院撤銷、發回。高院更一審今撤銷改判，但仍認為無證據顯示楊彗施虐，還是依業務過失傷害致人重傷罪判刑2年。

更一審去年底辯論終結時，檢察官質疑楊彗（32歲）只坦承疏失，卻無法交代200公分高的牆壁上為何有男童的鮮血。

楊彗沒有保母人員技術士證，自2017年1月間起，在新竹市金竹路住處，以日薪1千至1300 元的代價幫忙趙姓女子照顧兒子。同年7月27日早上，男童因不明原因受外傷性硬腦膜下出血、全身多處擦傷挫傷，經台大醫院新竹分院急救，轉送林口長庚醫療後，男童仍有腦神經萎縮及受損、右側肢體癱瘓併有癲癇的嚴重神經學功能缺損等難治傷害。

林口長庚表示，病童意識狀況不清醒，昏迷指數為10分，雖腦部電腦斷層檢查顯示術後腦部血塊已移除，但腦神經有萎縮及受損情形，有遺留嚴重神經學功能缺損後遺症可能。

員警至現場勘察，發現沾有血跡的幼童短袖上衣，也自地板床墊旁牆面等處採集血跡，刑事局鑑定與男童DNA-STR型別相符。

男童母親一審時說「有時孩子生氣也是會有撞牆的行為，就是我叫他去罰站，他就會生氣，開始用頭去撞牆」、「會紅腫，撞滿大力的」。新竹地院認為男童的傷勢究竟是怎麼來的，缺乏證據可佐，認定楊彗犯刑法業務過失傷害致人重傷罪，判她2年徒刑；高院前審雖撤銷改判，但刑度維持。

高院更一審開庭時，楊彗說是疏失，懇請輕判。楊彗房間的床墊高53公分，下頭有9公分的軟墊，檢察官質疑這樣會否造成硬腦膜下出血？檢察官批男童在楊彗的照顧下，常常頭部受創，她卻沒有帶男童看過醫生。

檢察官主張本件是重傷害罪才正確，且應依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑，具體求處8年徒刑。檢方表示，被害人已呈植物人狀態，無法替自己說話，希望法官從客觀事實來判斷，尤其男童的血衣被扔到垃圾桶、牆上有6處血液噴濺處，血跡全是男童的，一個兒童身上有大小傷卻沒看過醫生，明顯不合理。

法官詢問楊彗男童受傷時，她在做什麼？她答剛好去上廁所，出來時，男童在床上跳，頭撞到地面、沒落在軟墊處。