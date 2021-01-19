「被分手」竟隨機虐殺性侵女老師 高雄狠男第5度判死

高雄男子劉志明7年前涉持鐵鎚擊殺素昧平生的退休女教師，並劫財、性侵得逞，全案一、二、更一及更二審都認定毫無可逭，難以期待他可教化，判處死刑，但最高法院去年3月又撤銷發回；今上午更三審高雄高分院依強盜殺人罪，仍判死刑，褫奪公權終身，可上訴。

判決指出，離過婚的劉志明2014年間遭女友提分手，他便曠職未上班，不斷到前女友住處附近閒晃，但屢次要求見面都被拒絕，同年12月3日劉帶著鐵槌，再度去找前女友未果，他就到高雄左營區哈囉市場小公園休息。

劉志明當時飲酒後，看見買完菜的59歲退休女教師獨自準備駕車離去，竟趁機跟著到駕駛座，持鐵鎚重擊被害人頭部，把她推到右前座並坐入車內，再不斷狠打頭，並搶走對方皮包裡2000元、性侵，最後將女師反鎖車內後逃離；經過約9小時，女老師家人循線找到車子，發現她陳屍在內。

劉志明審理期間都認罪，但他開庭過程還摳指甲、搖腳、嘴角微笑等，也以家境不好拒賠償，即便他有寫信道歉，女老師家人認為沒真心懺悔，不願原諒；醫院鑑定劉再犯可能性，他得「6分」屬不低，另監獄輔導人曾證稱，劉並沒提到悔過。

一審依強盜殺人罪判劉志明死刑、攜帶兇器強制性交罪判10年，強制性交部分未上訴定讞，二審也判死刑，最高法院以「沒釐清矯正教化可能」為由，撤銷判決發回更審。