大陸童裝「淘帝-KY」財報不實 董事交保200萬元併限境

大陸童裝公司「淘帝-KY」被控製作不實財報，台北地檢署昨搜索該公司及勤業眾信會計師事務所，並約談該董事王冠華、李宗儒、發言人陳健瑋、勤業眾信會計師施景彬、江明南等5人，漏夜偵訊後，依違反證券交易法命王以200萬交保併限制出境、出海。

王當時身兼淘帝在台代表、財務部及會計主任；李宗儒則為董事，陳健瑋則時任稽核主管。檢方複訊後，今清晨命會計師施景彬及江明南各以30萬元交保併限制出境、出海；李以50萬元交保，陳以80萬交保，限制出境、出海，3人均併限制出境、出海。

「淘帝-KY」去年召開重大訊息說明會，稱會計師受限新冠肺炎疫情影響，往返兩岸查帳須隔離，致無法完成查核。檢調調查，2019年9月30日，周訓財等4人涉假裝公司要購買人民幣3億多元的興銀基金，卻向投資大眾隱匿實情。

接著製作不實資產負債表，再由施景彬等人出具不實財務意見書。爾後，興銀基金揭露基金總額單位及單一投資者持有基金比例不符，淘帝公司擔心挪用資金犯行被揭露，2019年9月至11月間，分兩次贖回人民幣各1.5億元。

淘帝公司待款項匯回後，辭去台籍董事，僅剩外籍董事，並將3億人民幣決議購買由周實際控制的大陸口罩公司生產設備。2020年8月12日晚間7點58分，淘帝公佈2020年第二季財報，相較於前一年同期及當年第一季虧損。

2020年7月中旬，王收到大陸淘帝服飾公司傳來的虧損財報後，不待「淘帝-KY」合併於財報揭露，王即於2020年7月中旬至8月13日下午1點多，陸續出售198張股票，藉此避損155萬多元。