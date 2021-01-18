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前特偵組發言人張進豐被控詐3億元 晚間移送北檢複訊

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

特偵組發言人、律師張進豐，遭建商李力建設指控涉嫌以投資澳洲墨爾本市區土地為由，找人合資購地，事後卻偽造匯款證明，詐取澳幣1300多萬。台北地檢署今發動搜索約談行動，張進豐晚間10點多由調查官移送北檢複訊，不發一語。

張進豐之子張庭耀位於境外，今未被檢調約談。晚間7點至10點間，簡珮玲、張進豐先後移送北檢複訊，面對鏡頭均不發一語，而現場媒體詢問張進豐有沒有吸金？他戴口罩看不出神情，僅揮了一下手。

案件傳出之時，張進豐曾經澄清說，在澳洲買土地有順位，出價最高的買家是第一順位，至於該件投資案，他們則是第二順位買家，因第一順位買家決定購地，第二順位才沒買到，不過交易契約都是真的。

張進豐表示，李力建設前年曾到墨爾本與他兒子達成協議，他們當時約定隔年9月會返還投資款，且有設定價值15億元的抵押權給投資建商，全案只是誤會一場。

檢察官劉怡婷今指揮調查局台北市調查處，兵分3路搜索並約談張、簡珮玲夫婦兩人到案，全案朝刑法詐欺及偽造文書等罪方向偵辦，將漏夜偵訊。

澳洲 墨爾本 特偵組

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