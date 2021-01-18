石木欽翁茂鍾案 劍青檢改：要求公布所有名單

司法院及法務部今公布「石木欽案」案外案行政調查報告，現、退役多名檢調與佳和紡織董事長翁茂鍾不當往來。劍青檢改今發聲明，要求院部公布所有名單並樹立廉政倫理高標。

一、近日翁茂鍾筆記本事件，法務部以收受襯衫5件，司法院以收受襯衫3件等標準進行調查與公布名單，引為各界笑談，自傷查辦決心，更模糊廉政倫理標準，宛如「賄選禮品30元以下無罪」翻版。身為司法官，司法清廉猶如皇后貞操，不該參加的當事人邀宴「一次」都不可以參加，不該收的襯衫禮物「一件」都不能收。

今院部竟均以「次數」或「件數」篩選，是否刻意包庇、縱容特定人、替尚未曝光的司法界與檢察界高官護航！尤其，對比過去對犯錯的基層檢察官疾言厲色、高效率的懲處，法務部對待風紀有問題的高官，如此小心呵護、厚此薄彼，讓基層檢察官非常寒心！不僅無助於挽救司法信任，亦無助於建立日後遵循標準。

二、按檢察官不得收受與其「職務上有利害關係者」任何餽贈或其他利益，但正常公務禮儀不在此限，檢察官倫理規範第28條第1項定有明文。次按法官不得收受與其「職務上有利害關係者」任何餽贈或其他利益，法官倫理規範第8條第1項亦有明文。故如有承辦案件在身，即使「一件」襯衫也不可以收，「一次」宴席也不可以參加。

本次院部均採取襯衫「件數」和聚餐「次數」向外公告說明審查標準，引起重大誤解，甚至是否有承辦案件司法人員因「件數」或「次數」較低而逸脫調查及公布？因未公布全部名單致無從得悉查核，引起更多疑慮。

三、又檢察官收受與其「職務上無利害關係者」合乎正常社交禮俗標準餽贈或其他利益，不得有損檢察公正、廉潔形象，檢察官倫理規範第28條第2項定有明文。法官收受與其「職務上無利害關係者」合乎正常社交禮俗標準餽贈或其他利益，不得有損司法或法官之獨立、公正、中立、廉潔、正直形象，法官倫理規範第8條第2項亦有明文。

前述兩項規定極為抽象，如何具體落實？如無承辦案件在身，究竟收受幾件襯衫，參加幾次宴席，算是違反倫理規範？還是應該回歸實際餽贈價值，一件襯衫多少錢，一次宴席多少錢，來進行判定？本次事件，法務部及司法院標準不同，或者推諉依據監察院標準，甚至襯衫一件多少錢也不明？便據此草率劃分，裁減隱去諸多名單，僅公布若干名單，不合理且毫無正當性可言。

四、法務部及司法院面對此重大司法醜聞事件，理當秉持完全公開透明立場，值此信心崩盤之際，強烈要求法務部及司法院均應該「全部公布」任何參加過類似宴飲、收過類似襯衫禮物的司法官員究竟有誰，並針對「職務上有利害關係者」和「職務上無利害關係者」，分別明確公布，設定調查方向及移付懲戒標準，讓全體國人共同檢視及公評，以昭公信，並建立未來可供落實操作的倫理規範標準，讓全體司法官憑以遵行。

唯有如此，亦能還給其他大部分謹守份際、清廉自持的檢察官及法官一個公道，讓貪腐不肖、德不配位的貪婪司法官，徹底在陽光下曝曬。