女報案遭騙14萬 台南警員經手再詐她「付6萬手續費」

台南市停職中簡姓男警員前年6月任職期間，受理因陳姓女子遭詐騙14萬多元案，簡因自身積欠巨額債務無法清償打電話給陳女，佯稱有管道追回款項，涉嫌企圖向陳女訛詐6萬元。台南地院今天宣判，簡觸犯貪汙利用職務機會詐取財物未遂罪，判處1年10月，褫奪公權1年，緩刑5年。簡聽判後說，將和律師討論後再決定要不要上訴。

判決說，陳女前年6月2日遭詐騙14萬多元，同一天晚上8點前往鹽水分駐所報案，由簡受理報案並製作筆錄。簡見她單純可欺，因自身積欠巨額賭債無法清償，事後打電給陳女，謊稱他專門偵辦詐騙案件，有熟識銀行人員可使用鈔票編號追蹤詐騙帳戶，進而找出嫌疑人追回款項，需先支付6萬元手續費給銀行人員。

陳女表示，請他和鄧姓男友討論。簡打電話給鄧，以相同說詞欲說服鄧，鄧警覺有異，與簡約在鹽水分駐所面談後，鄧前往民治派出所報案，民治派出所員警聯絡簡，要確認是否有人冒用警察名義向陳及鄧施詐。

簡接獲電話後否認有此事，還前往陳女任職公司找陳解釋，告知銀行人員可協助追回詐騙款項的人，並不是他，但經民治派出所通報新營分局督察組，督察組人員約談簡後，才事跡敗露。