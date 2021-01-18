323魏揚占領行政院案三審宣判 義務律師團：可惜沒釋憲

太陽花學運成員6年前占領行政院，學運領袖魏揚等7人被控涉煽惑他人犯罪等罪。最高法院今撤銷原判決發回高等法院更審。民間司改會義務律師團表示，會持續陪伴當事人走完這條漫漫長路，衷心期盼台灣來夠持續往更健全與深化的民主法治國家邁進。

律師團表示，肯定法院願意正視本案涉及法律爭點複雜性，接受被告開庭言詞辯論聲請，並讓四名專家有機會到最高法院分別針對煽惑罪、公民不服從及抵抗權提供專業法律意見。

然而，最高法院未接受律師團主張，就刑法第153條煽惑他人犯罪罪停止審判聲請大法官解釋，義務律師團表示遺憾。本案本能作為我國民主化30餘年後，回頭檢討殘留於我國刑法中威權遺緒之大好機會。

刑法第153條「煽惑他人犯罪罪」，不論是律師團藉由引用多號司法院解釋指出本條違反明確性原則、比例原則及平等原則之處，或專家以比較法考察發現本罪保護的根本是國家權力作用的絕對性，即可觀察出本罪違憲明確。

甚至連本案蒞庭的最高檢察署檢察官也於開庭時籲請合議庭停止審判聲請大法官釋憲，但最高法院僅做合憲性解釋而未聲請釋憲，雖本案被告雖仍有機會在高院主張權利，本罪卻錯失一次根本性檢討其存在正當性機會，至為可惜。