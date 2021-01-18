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太陽花有罪判決撤銷發回更審 藍委：混蛋判決
太陽花攻佔行政院，最高法院今天撤銷判決，發回更審。國民黨立委李德維批評這是混蛋判決、崩壞台灣。就是些自以為是的混蛋法官不依法論法的混蛋判決，正如他感慨的，美國民主遭逢「川普之亂」，靠著法治自我修復；台灣法治卻早就被太陽花玩到一絲不掛，民主只剩民進黨作主。
太陽花學運成員6年前占領行政院，學運領袖魏揚等7人二審逆轉，改依煽惑他人犯罪判處2月至4月不等徒刑。案經上訴，最高法院今宣判，合議庭認為原審有判決理由及調查不備之處，雖我國憲法未明文規定人民有抵抗權，依國民主權的憲政原理，仍應加以承認，得阻卻違法，撤銷原判決，發回高等法院更審。
李德維說，所謂公民不服從行為，是指言論自由的特殊表達形式，攻佔行政院是因為自由民主憲政秩序即將或剛開始遭到破壞，應該適用緊急避難，無罪或減刑。
李德維說，中華民國法律根本沒有什麼公民不服從，況且，不服從，是暴力攻占公署嗎？緊急避難？國民黨團按照議事程序審議服貿，法律救濟程序也未窮盡，「難」是什麼？又「緊急」什麼？
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