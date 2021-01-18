影／醉男酒駕連失控撞攤販 波及5車釀3傷
南投縣草屯鎮邱姓男子昨徹夜喝酒到今凌晨才結束，稍作休息後，今上午又開車出門，疑因酒後精神不濟，竟失控撞向路旁飯糰攤商，還波及5輛機車，釀3人受傷；邱男被依現行犯逮捕，其酒測值超標，訊後將依公共危險罪嫌送辦。
警方調查，27歲邱姓男子昨天晚上與友人喝酒，喝到今凌晨3、4點才因喝醉睡倒休息，今上午7時許就又開車出門，行經炎峰街，疑因酒後精神狀態不佳，駕車撞向路邊攤販及對向機車，造成攤車及5輛機車受損，釀3傷，幸生命無礙。
當時邱男開車由炎峰里北往南直線行駛，未料車子卻越開越偏，之後先撞上路旁立式招牌、盆栽，再撞上飯糰攤車，攤車老闆及前方顧客及時跳開，但仍有顧客被波及，邱男車輛隨後又撞向對向車道，造成5輛機車受損，3人受傷。
警方表示，今上午獲報該起車禍事故後，隨即派員前往處理，現場將涉嫌酒駕的邱姓駕駛，依現行犯帶回偵訊，經檢測其酒測值0.67明顯超標，全案將依「刑法」公共危險罪嫌辦理，訊後將其移送南投地檢署偵辦。
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