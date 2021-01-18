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太陽花占領行政院最高院承認抵抗權 最高檢：應釋憲

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

太陽花學運成員6年前占領行政院，學運領袖魏揚等7人二審逆轉，改依煽惑他人犯罪判處2月至4月不等徒刑。案經上訴，最高法院今上午宣判，合議庭承認人民有抵抗權，撤銷發回高等法院更審。最高檢察署表示，感到遺憾，但仍表示尊重。

最高檢指出，本件被告魏揚等分別觸犯刑法第153條煽惑罪及第135條妨害公務罪之事證明確，且不符合行使抵抗權之要件；被告等所主張之公民不服從，亦不構成刑法阻卻違法事由。

有關本案相關法律意見，見歷次的辯論意旨書及補充理由書。

抵抗權或公民不服從均為我國憲法或法律所未明文規定之概念，其要件及行使時機為何，均需有嚴謹之定義，允應由司法院大法官審慎思辯之後，作成憲法解釋予以確認，不應僅憑最高法院單一審判庭以過分簡化的抽象描述即予認定。

否則將使人民無所適從，恐有陷國家社會於不安定狀態之虞。是本件自宜由承審法院停止審判聲請大法官釋憲。至最高法院有關刑法第153條第1項規定不違憲之見解，本署表示贊同。

太陽花學運成員6年前占領行政院，最高法院今宣判承認人民有抵抗權，撤銷發回高等法院更審。最高檢察署表示感到遺憾。圖／本報資料照。
太陽花學運成員6年前占領行政院，最高法院今宣判承認人民有抵抗權，撤銷發回高等法院更審。最高檢察署表示感到遺憾。圖／本報資料照。

太陽花學運 魏揚 大法官

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