建議搶劫六合彩組頭搶錯人 男子判刑4年10個月

施男得知友人蔡男跑路急需用錢，建議可搶一名六合彩組頭，施男、蔡男等人前往彰化鹿港鎮一處民宅等候，誤認林男為六合彩組頭，亮槍索討金錢，法院判施男有期徒刑4年10個月。

根據彰化地方法院日前公布的刑事判決書，施男得知蔡男走投無路急需用錢，向蔡男建議可以向一名家住鹿港鎮的六合彩組頭索討跑路費，2人約定事成之後，施男可取得3成款項。

民國107年9月，施男、蔡男等人開車前往鹿港鎮一處民宅守候，看到有一名男子從民宅走出來，誤認走出民宅抽菸的林男為六合彩組頭，施男、蔡男等人亮槍恐嚇林男佯稱說要討債，又用手槍抵住林男腰部警告「再走就要開槍」，但林男仍趁隙推開槍口逃逸。

警方事後循線逮捕施男、蔡男，施男向法官辯稱，他只是提供訊息給蔡男，槍枝是蔡男所攜帶，當初是想說把槍枝抵押給林男，向林男借新台幣200萬元，也曾提醒蔡男不要使用暴力。

不過地院法官認為，施男和蔡男在下手前，施男曾不斷用電話詢問蔡男民宅內有幾個人，也提醒蔡男要加派人手，且犯案後沒有搶到錢，還詢問蔡男是不是要再下手，認為施男與蔡男共謀犯案，施男涉犯刑法攜帶兇器強盜未遂罪，判處有期徒刑4年10個月；至於蔡男除和施男合作犯案外，另涉及多起刑案，法院另判處有期徒刑12年。