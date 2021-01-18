快訊

周玉蔻再爆案856身分 徐巧芯酸：中央記者會改至錄音室

聽新聞
test
0:00 / 0:00

若法官不自制、自省 法官協會：審判獨立成空談

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

公務員懲戒委員會前委員長石木欽與佳和實業董事長翁茂鍾不當往來、買股遭彈劾，風波越滾越，扯出審、檢、調、警接受翁宴飲、贈禮。司法院今公布調查報告，將最高行政法院前院長林奇福等7人提人審會，移送監察院審查。法官協會隨後發表聲明，表示支持追究違反法官倫理規範的行為，並要求完善究責機制。

「公正廉潔是司法審判的生命」，對於多位法官涉及收受餽贈及與特定人往來未謹守分際，甚至未善盡與審判個案當事人利益迴避責任的行為，法官協會深感痛心、失望，除支持有關機關後續究責外，也虛心接受外界因此案對法官的批評指教。

法官協會表示，許多涉及違反法官倫理規範的現職或退休法官因已罹於懲戒時效等原因，已無法追究違失責任，深感遺憾，期盼將來司法院修訂法官法暨相關子法，進一步完善懲戒及其他人事處分制度，加強對法官違反倫理規範的究責機制。

法官協會聲明從成立以來，始終堅持法官依法獨立審判，不受來自外界的不當干涉，過去十餘年來不僅大力支持「法官法」完成立法，當外界有干涉個案審判的行為，也都予以譴責並表達法官受審判獨立保障的堅定主張。

但法官協會表示，這些都是希望法官群體得在健全審判環境下，本於自治與自律的理念，謹慎忠勤、迅速、妥適進行審判，以做出公正的裁判；不過擔保審判公正與獨立者，不只有賴不受外部干涉的各種制度性保障，最終仍「仰仗法官的自覺與自制」。

法官因自身行為，讓外界對司法審判公正、中立的形象產生質疑，甚至讓特定人可能以不正當方法影響審判結果，法官協會認為若法官欠缺自制、自省，審判獨立將成空談。

法官協會表示，仍堅信法官群體有自省與自制的能力，希望外界繼續支持絕大多數兢兢業業、默默堅守工作崗位的法官，也盼所有法官們以此為戒，用最高標準檢視自身行為，並本於維護法治、保障人權的初衷，超然獨立且公正勤勉執行審判職務，回應人民對司法審判的期待。

法官協會表示，為若法官欠缺自制、自省，審判獨立將成空談。示意圖。記者王宏舜／攝影
法官協會表示，為若法官欠缺自制、自省，審判獨立將成空談。示意圖。記者王宏舜／攝影

司法院 倫理 公務員

延伸閱讀

教部推反毒「3加1減」目標學生自主拒毒率95％

石木欽案爆司法人員不當接觸 檢調20人入列

司法界不當飲宴案 司法院18日公布調查結果

高階警政異動╱劉柏良：來此是偶然 詹永茂：錯了就要改

相關新聞

魏揚等佔領政院案 最高法院承認人民有抵抗權發回更審

太陽花學運成員6年前占領行政院，學運領袖魏揚等7人二審逆轉，改依煽惑他人犯罪判處2月至4月不等徒刑。案經上訴，最高法院今...

石木欽案像抽淤泥 7法官將送人審會移監察院

公務員懲戒委員會前委員長石木欽與佳和實業董事長翁茂鍾不當往來、買股遭彈劾，案件卻愈滾愈大，扯出百名審、檢、調、警皆蒙翁施...

難看！27本筆記重創司法 翁茂鍾交陪警察檢審全都錄

公務員懲戒委員會委員長石木欽被查出在最高法院庭長、台灣高等法院院長期間接受富商翁茂鍾招待，前年9月請辭；同月17日，司法...

若法官不自制、自省 法官協會：審判獨立成空談

公務員懲戒委員會前委員長石木欽與佳和實業董事長翁茂鍾不當往來、買股遭彈劾，風波越滾越，扯出審、檢、調、警接受翁宴飲、贈禮...

翁茂鍾關係怎樣？北檢長、前調查局長收5件以上襯衫

佳和集團董事長翁茂鍾與檢調政商關係為何？法務部行政調查4個月後報告出爐；台北地檢署檢察長周章欽從無偵辦翁有關案件、沒有買...

司法好友一籮筐「判8年變8月」 翁茂鍾4案重啟調查

因「石木欽案」案外案引爆的司法檢調人員與業者、佳和紡織董事長翁茂鍾官商不正往來疑案，法務部行政調查後，發現有4件與翁有關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。