若法官不自制、自省 法官協會：審判獨立成空談
公務員懲戒委員會前委員長石木欽與佳和實業董事長翁茂鍾不當往來、買股遭彈劾，風波越滾越，扯出審、檢、調、警接受翁宴飲、贈禮。司法院今公布調查報告，將最高行政法院前院長林奇福等7人提人審會，移送監察院審查。法官協會隨後發表聲明，表示支持追究違反法官倫理規範的行為，並要求完善究責機制。
「公正廉潔是司法審判的生命」，對於多位法官涉及收受餽贈及與特定人往來未謹守分際，甚至未善盡與審判個案當事人利益迴避責任的行為，法官協會深感痛心、失望，除支持有關機關後續究責外，也虛心接受外界因此案對法官的批評指教。
法官協會表示，許多涉及違反法官倫理規範的現職或退休法官因已罹於懲戒時效等原因，已無法追究違失責任，深感遺憾，期盼將來司法院修訂法官法暨相關子法，進一步完善懲戒及其他人事處分制度，加強對法官違反倫理規範的究責機制。
法官協會聲明從成立以來，始終堅持法官依法獨立審判，不受來自外界的不當干涉，過去十餘年來不僅大力支持「法官法」完成立法，當外界有干涉個案審判的行為，也都予以譴責並表達法官受審判獨立保障的堅定主張。
但法官協會表示，這些都是希望法官群體得在健全審判環境下，本於自治與自律的理念，謹慎忠勤、迅速、妥適進行審判，以做出公正的裁判；不過擔保審判公正與獨立者，不只有賴不受外部干涉的各種制度性保障，最終仍「仰仗法官的自覺與自制」。
法官因自身行為，讓外界對司法審判公正、中立的形象產生質疑，甚至讓特定人可能以不正當方法影響審判結果，法官協會認為若法官欠缺自制、自省，審判獨立將成空談。
法官協會表示，仍堅信法官群體有自省與自制的能力，希望外界繼續支持絕大多數兢兢業業、默默堅守工作崗位的法官，也盼所有法官們以此為戒，用最高標準檢視自身行為，並本於維護法治、保障人權的初衷，超然獨立且公正勤勉執行審判職務，回應人民對司法審判的期待。
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