現鈔遭風吹散一地 屏東男撿10多萬元沒還被法辦

屏東市一名吳姓男子手拿新台幣90餘萬元現金下車時，現金遭風吹散一地，不少民眾協助撿拾，但徐姓男子撿了10多萬元後騎車離去，昨天被警方查緝到案。偵訊後，依侵占遺失物罪移送。

屏東警分局今天表示，11日下午，吳姓男子駕駛自小客車在屏東市廣東路住家前下車，當時手拿著90餘萬元工程款下車後，突遇一陣強風，將手中現金吹走而散落一地，當時有多名熱心民眾隨即下車幫忙撿拾馬路上現金。

不過，騎乘機車的徐姓男子撿拾路上現金10多萬元後隨即騎車離去，吳姓男子事後清點發現損失後，隨即向警方報案。警方受理後，調閱周遭監視器清查，發現徐男涉有重嫌，昨天將他查緝到案，徐嫌坦承侵占遺失款項。

警方表示，全案警訊問後，依侵占遺失物罪嫌函送屏東地檢署偵辦，並呼籲民眾若發現遺失物請送至附近派出所，不要因一時貪念而觸法。