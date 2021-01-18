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司法好友一籮筐「判8年變8月」 翁茂鍾4案重啟調查

聯合報 / 記者王聖藜／即時報導

因「石木欽案」案外案引爆的司法檢調人員與業者、佳和紡織董事長翁茂鍾官商不正往來疑案，法務部行政調查後，發現有4件與翁有關案件疑有檢調人員介入，引人非議，為了重塑司法形象，部長蔡清祥今天下令要求所屬以最高標準重啟4案司法調查。

法務部調查認定因檢調人員「穿梭其間」造成不公義的案件，第一件是「怡華公司財務副總吳仙富偽造有價證券自首案」。法務部說，本案繫屬台南地檢署期間，承辦檢察官曲鴻煜及檢察長方萬富皆曾與翁茂鍾有接觸，並於事後承購翁茂鍾公司的股票，案件公正性遭質疑。

第二件是「諸慶恩偽造定存單案」。法務部認為，此案繫屬台北地檢署期間，雖發交調查的檢察官與承辦檢察官、檢察長未曾與翁茂鐘接觸，不過，辦案單位台北市調查處機動組主任秦台生卻與翁茂鍾不當接觸，有無影響案件偵辦？也有質疑。

第三案是「怡安公司內線交易案」。此案經台南地檢署偵辦後不起訴處分，承辦檢察官雖未曾與翁茂鍾有飲宴或接觸，但台南地檢署的偵查案卷逾保存期限，已依法銷燬，無從檢視，還是造成外界許多質疑。

第四案是「應華炒股案」。法務部指出，承辦本案的台中地檢署檢察官及上訴後蒞庭的台中高分檢署檢察官，均未曾與翁茂鍾飲宴接觸，不過，同案中，翁茂鍾曾被判處有期徒刑8年，又撤銷改判為有期徒刑8月，刑度落差太大，台中高分檢卻未上訴，更是啟人疑竇。

法務部今天說，上述四案或與翁茂鍾或翁的公司相關、或與部分被調查的檢調人員有關，為釐清外界質疑，決定以最高標準處理，移由檢察機關重新調查；有關諸慶恩判決有罪部分，將主動移請研處可否提起非常上訴或聲請再審，以維護諸的名譽及撫慰家屬。

法務部長蔡清祥今天下令重啟翁茂鍾有關4案司法調查。記者王聖藜／攝影
法務部長蔡清祥今天下令重啟翁茂鍾有關4案司法調查。記者王聖藜／攝影

法務部 檢察官 司法

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