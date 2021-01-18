魏揚佔領行政院案認抵抗權 最高檢：無適用抵抗權餘地

太陽花學運成員6年前占領行政院，學運領袖魏揚等7人二審逆轉，改依煽惑他人犯罪判處2月至4月不等徒刑。案經上訴，最高法院今上午10點宣判，合議庭承認人民有抵抗權，認為憲法雖未明文規定，但依台灣民主權的憲政原理，應加以承認，人民行使抵抗權可以阻卻違法。

最高檢蒞庭公訴檢察官朱朝亮，於去年12月25日言詞辯論庭說，公民不服從的特色是非暴力、甘受罰，抵抗權在德國而言，必須在民主、分權、權力制衡等原則遭破壞時才得以使用，本案並無適用抵抗權的餘地。

朱朝亮認為，若本案適用抵抗權，人民便可以反萊豬、反空汙、反核食為名，號召民眾進入行政院、總統府吃餅乾、喝飲料而不可處罰。被告求仁得仁應受有罪判決，但考量被告出發點是關心國政，只是有些衝動，認同從輕量刑，但不得無罪，以免變成特權。

合議庭認為刑法煽惑他人犯罪罪未違憲，但原審調查不備之處，撤銷原判決，發回台灣高等法院更審。檢察總長江惠民今指出，將請訴訟組檢察官研究判決理由後再表示意見，關於公民不服從、人民抵抗權部分，最高檢先前已公開表達過其立場。

最高法院合議庭表示，抵抗權是為了保衛與回復民主憲政秩序，由憲法賦予正當性與合法性，須在「不法情況極公開」時方可行使的最後手段，人民行使抵抗權，得阻卻違法；公民不服從言論自由的特殊表達形式，若所欲保全的整體法益是即將或剛開始遭破壞的自由民主憲政秩序時，法院可類推適用緊急避難，阻卻違法。

合議庭認為，二審未說明魏揚等人是否主觀認知在煽惑他人犯罪，也未調查釐清客觀上是否符合構成煽惑要件，有調查未盡、理由不備的違誤，因此將撤銷原判決，發回台灣高等法院更審。