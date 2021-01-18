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石木欽案爆司法人員不當接觸 檢調20人入列

中央社 / 台北18日電

石木欽案爆出多名司法官與富商翁茂鍾不當接觸，法務部今天公布調查報告，11名檢察官、檢察長及9名調查人員將依情節行政議處或司法調查，與翁男相關4案將重啟調查。

調查報告指出，其中，曾任監委的前檢察長方萬富、檢察官曲鴻煜、前調查官秦台生與翁茂鍾案件有關，將移由檢察機關偵辦；與案件無關，但與翁茂鍾往來頻繁的前檢察長羅榮乾將移送監察院審查，進行司法懲戒。

與案件無關，但與翁茂鍾往來頻繁的前檢察長凌博志、王崇儀、當時的調查人員宋海嘯、王新民、吳明雄、劉台生將進行「職務監督」或「行政議處」。

而與案件無關，且未購買翁茂鍾公司股票的前高檢署檢察長陳守煌、北檢檢察長周章欽、檢察官黃和村、蘇南桓、潘國威、前檢察官楊榮宗、調查人員柯尊仁、張濟平、王北齊、楊師宏「職務監督」或「行政議處」。

監察院去年9月間公布前公懲會委員長石木欽及多名司法檢調高層人員涉不當接觸，要求行政院及司法院2個月內就涉案司法人員提出調查報告；司法院以卷證繁雜，尚未完成報告，向監察院發文請求展延；法務部也函報行政院，函轉監察院請求展延。

司法院及法務部日前完成調查報告，法務部上午10時先對外公布調查結果。司法院於上午11時將召開記者會，由秘書長林輝煌對外說明。

司法院 法務部 檢察官

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