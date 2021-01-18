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石木欽「案外案」 3檢調高層追究刑責1人移監察院
法務部今天公布「石木欽案」案外案行政調查報告，現、退役多名檢調與佳和紡織董事長翁茂鍾不當往來，其中，台南地檢署檢前察長方萬富、檢察官曲鴻煜、調查局新北市調查處前處長秦台生於承辦翁茂鍾有關案件時，「程序」外與翁接觸，移請檢察機關分案追查刑責。
依據法務部行政調查報告，已退休的嘉義地檢署前檢察長羅榮乾接受翁茂鍾的邀宴、與翁不當往來頻繁，雖查無羅與案件直接相關，但行為確屬不當，且已引發外界不當聯想，並且損害司法人員信譽，情節非輕，有司法懲戒必要，將羅移送監察院審查。
調查報告還指出，有部分檢調人員雖與翁茂鍾案件無關，但購買翁的公司的股票，這些人包括高雄地檢署前檢察長凌博志、宜蘭地檢署前檢察長王崇儀，以及調查官員宋海嘯、王新民、吳明雄、劉台生，6名檢調人員購買翁茂鍾公司的股票，行為可議。
法務部說，凌博志、王崇儀等2人應移給原任職機關行政查處，宋海嘯等4人則移由調查局考績會行政議處，若查出情節重大，再移審送監察院審查。
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