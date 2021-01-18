石木欽案外案 翁茂鍾送檢察官398元的「凱文詩丹」襯衫

法務部行政調查「石木欽案」案外案，查出多名現、退役檢察官與佳和集團董事長翁茂鍾有不當往來、並接受鍾的好處，法務部長蔡清祥今天公布相關調查報告。

據了解，被指與翁茂鍾有往來的檢察官，包括高雄地檢署前檢察長凌博志、台南地檢署前檢察長方萬富、檢察官曲鴻煜、嘉義地檢署前檢察長羅榮乾、宜蘭地檢署前檢察長王崇儀等人。

行政調查案法務部指示曾任廉政署副署長的法務部參事洪培根、高檢署政風室主任洪銘宏組成「政風調查小組」調查，根據翁茂鍾的筆記本，逐一詢問向當事人查證，據了解，有人因已退休，拒絕向政風調查人員說明梗概。