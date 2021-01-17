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醫院點鈔失誤多退3萬 婦人爽A「本來就我的」慘了

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

67歲唐姓婦人3年前繳納丈夫住院費用，醫院櫃台小姐忘了將上1名民眾付的錢從點鈔機取下，把她的錢加上去，結果誤以為多給、退回3萬多元，她不吭聲拿走，醫院隔天發覺後提告；一審認為難構成刑責，上訴後，高雄高分院認定犯侵占離本人持有物罪，改判唐婦罰金1萬，未扣案3萬多元沒入，可上訴。

這起事件發生在2018年6月11日，唐姓婦人因丈夫在高雄義大醫院住院，她去繳付住院費用3萬3090元時，繳費櫃台人員陳女忘記上1名民眾繳的3萬3000元還放點鈔機上，就把唐婦的千元鈔放上去，點出來共6萬6000元，誤以為唐婦多給，於是退給她3萬3000元。

唐姓婦人當下見狀沒多做表示，收下3萬3000元後離去；直到隔天陳姓女子發現帳目短少，由醫院調閱監視器畫面後，打電話給唐婦，不料她卻回答「我確實繳了6萬6000元，本來就該退還3萬3000元」，且她已把錢花光。

醫院報案提告，唐婦接受偵訊、審理時仍堅稱她繳6萬6000元，所以醫院退還3萬3000元、她沒多拿。

一審橋頭地院法官勘驗監視器畫面，發現確實漏拿走點鈔機上的鈔票，且唐婦也無法解釋為何僅需3萬多元、卻付6萬多元，不採信她說法；不過因是櫃台人員誤認而主動拿錢給唐婦，法官認為不構成檢方起訴的「侵占脫離物罪」，即使這行為非常不可取、態度令人難認同，仍判無罪。

檢方上訴，二審合議庭認為，唐姓婦人明知退回的3萬3000元鈔票是「錯誤交付之物」，仍默默收下，讓鈔票脫離陳姓女櫃台人員的支配管領範圍，犯侵占離本人持有物罪，且她矢口否認犯行、未和解，改判罰金1萬元，得易服勞役10天。

67歲唐姓婦人3年前涉收下義大醫院多退的3萬多元，高雄高分院認定犯侵占離本人持有物罪，改判唐婦罰金1萬，可上訴。圖／翻攝Google map
67歲唐姓婦人3年前涉收下義大醫院多退的3萬多元，高雄高分院認定犯侵占離本人持有物罪，改判唐婦罰金1萬，可上訴。圖／翻攝Google map

監視器 義大

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