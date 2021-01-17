影／台中夜店3P動作惹議後又搬出羊駝 警通知動保處開單

台中市南屯區一家夜店9日重新開幕，因找國外舞者在舞台穿緊身衣，模擬性交動作，13日遭警方依妨害風化罪，函送業者等5人，但該夜店後來又在社群平台以羊駝行銷，有違反動保法疑慮，台中市第四警分局昨天凌晨與動保處等單位，前往臨檢，但在夜店內查無不法，不過有警員在夜店外發現羊駝，動保處開出限期改善通知單，若有違法情事，將後續查處。

台中市第四警分局昨天深夜11時許，安排49名人力，會同動保處、勞工局、移民署等單隊，前往南屯區夜店臨檢，現場約有500名消費者，臨檢至今天凌晨2時許節結束，尚無發現違反情事，不過有警員在夜店外發現夜店拿來行銷的羊駝，不過經動保處人員現場認定後，判定沒有違法，但開出限期改善單，警告業者，未經許可，不可將羊駝牽進夜店內表演。

根據動保法規定，任何人不得以動物進行展演。但申請經直轄市、縣（市）主管機關許可，或屬中央主管機關公告免經許可之展演動物類型、條件、方式或場所者，不在此限。違反者，可罰5萬以上25萬以下罰鍰。

台中市南屯區一家夜店9日重新開幕，因有三名舞者在舞台上穿著緊身衣，模擬性愛動作，台中市第四警分局13日通知涉案蔡姓現場管理人、劉姓店長，以及3名來自白俄羅斯的舞者（2女1男），五人都承認涉案，外國舞者辯稱，不知台灣法令，「以後不會有大膽演出」，全案警詢後依妨害風化罪嫌，將5人函送台中地檢署偵辦，未料後續業者又拿羊駝在社群平台行銷，引發爭議。 台中市第四警分局昨天凌晨會同動保處等單位，前往南屯區夜店臨檢。圖／讀者提供 台中市第四警分局昨天凌晨會同動保處等單位，前往南屯區夜店臨檢。圖／讀者提供 台中市南屯區一家夜店在以羊駝行銷，引發爭議，有網友指控涉嫌虐待動物。圖／摘自Dcard