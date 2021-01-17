不滿行車糾紛 男騎士亮槍嚇人吃官司

許姓男子去年6月間騎機車行經台南市安南區安通路，因與陳姓被害人發生行車糾紛，涉嫌取出改造手槍對陳比劃，恰巧為巡邏員警所看見攔檢查獲槍、彈。台南地院依許觸犯非法寄藏手槍罪，判處刑3年6月，併科罰金新4萬元，又犯恐嚇危害安全罪，判徒刑6月，得易科罰金，可上訴。

判決說，許於2015年間，在永康區大橋附近某處，接受綽號阿明成年男子（已死亡）所託，應允代為保管具有殺傷力改造手槍、制式子彈1顆、非制式子彈1顆，未經許可非法寄藏、持有。

去年6月20日晚間9點30分，許騎乘機車行經安南區安通路與北安路口時，因與陳有行車糾紛，許取出手槍對陳比劃，陳心生畏懼，適為台南市警三分局巡邏員警所看見，同日晚間9點34分對許盤查攔檢，在機車車廂內扣得槍、彈法辦起訴。