台灣少年郎結夥加入婚姻網站 專騙大陸女子投資吃官司
22歲陳姓男子2年多前經介紹，加入以張姓男子為首的詐騙集團，在台中市設置機房，成立微信工作群組，登入大陸地區婚姻網站，隨機找尋女子聊天後培養出感情，誆騙自己是公司幹部，誘使大陸女子投資詐財，檢警循線破獲該集團，查出有大陸女子禁不起陳甜言蜜語，半個月內六度匯款人民幣19萬元，他則分得兩成約台幣15萬元，台南地院判陳1年2月徒刑，可上訴。
檢警調查，張招攬陳等多人加入詐騙集團，成立微信工作群組「豬年行大運」，陳等人各以暱稱，分別登入大陸地區婚姻網站「世紀佳緣」，隨機找尋女子聊天，並加入微信帳號，與大陸女子培養感情後，謊稱自己是公司幹部，公司有投資案，有利可圖，需要女方出資、匯款至指定帳戶，順便投資未來。
2018年10、11月間，年僅19歲的陳與大陸地區原姓女子在微信上聊天，時有視訊，謊稱自己是電子公司幹部，之後會到其居住處設立分部，且公司有投資案需她幫忙等為由，致使原女上鉤。案經兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議，檢方取得原女證詞，指2018年12月18日起至翌年1月2日六 度匯款至中國農業銀行指定帳戶，總共被騙人民幣19萬元。
經檢警換算成台幣約76萬元，依張等人供詞，機手可獲得二成金額，粗估陳詐騙原女所得15萬2000元。陳供稱，詐騙部分所得給媽媽、朋友及女友外，其餘均花費殆盡。
辯護人表示，陳本案犯行時，仍未滿20歲，尚屬年輕，之後自動退出該詐騙機房，難認其惡性重大。辯護人主張，陳的祖母罹患癌症，為籌措非健保給付自費藥物，才鋌而走險，鑄下大錯。
台南地院審酌，陳年輕體壯，竟不思循正途賺取所需，僅因貪圖私利，即甘為詐騙集團組織吸收，與詐騙集團成員共同詐欺取財；陳在詐欺機房內，從事詐騙大陸女子工作，行為被查獲風險較車手小，且施以話術行騙，惡性也較車手為重，認陳犯三人以上共同詐欺取財罪，處1年2月徒刑，可上訴。至於張姓首腦等人則另行審結。
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