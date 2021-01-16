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礁溪溫泉公園仲裁案輸了 宜縣府興訟撤銷敗訴

中央社 / 台北16日電

宜蘭縣政府認為輕車悠遊公司違約，將礁溪溫泉公園強制接管，公司聲請仲裁獲勝訴確定，仲裁判斷雙方投資契約關係存在。縣府請求撤銷仲裁判斷，二審日前仍判縣府敗訴，可上訴。

二審的台灣高等法院新聞資料指出，礁溪溫泉公園面積約5公頃，有森林風呂、礁溪劇場、小紅磚屋等設施；縣府經營時，每年有1萬多人泡湯，每年約虧損500多萬元。

宜蘭縣政府與輕車悠遊公司於民國101年8月1日簽署「民間自行規劃參與宜蘭縣礁溪溫泉公園營運移轉（OT）案」投資契約，約定以OT案方式委託輕車悠遊公司經營，期限10年，泡湯全票150元、縣民票8折120元；輕車每年須支付100萬元固定權利金、10萬元土地租金，以及每年營業收入1%的經營權利金給縣府。

縣府後來認為輕車公司違約，販售未經縣府許可溫泉票券，因此在105年8月10日發函通知輕車公司，自同年月17日起終止契約。

輕車公司不服，向中華民國仲裁協會聲請仲裁，並於107年2月9日作成仲裁判斷，「確認輕車公司與宜蘭縣政府之間的OT案投資契約關係存在」；也就是縣府不應單方面終止契約。仲裁為一審制已確定。

縣府向宜蘭地方法院提告，請求撤銷仲裁判斷，宜蘭地院判縣府敗訴，縣府不服提起上訴，主張兩造並無書面仲裁協議，且兩造需協調委員會召開後，協調不成立後，始得提付仲裁，輕車公司聲請仲裁不符前置程序，二審由台灣高等法院審理。

二審日前認定，依兩造契約內容，若有爭議，應先經協調委員會決議等程序，才能提付仲裁；兩造均認為販售未經許可溫泉票券，應召開協調委員會認定是否屬重大違約，卻在105年間未召開協調委員會，另依契約約定，認為就縣府先前所列議案，應視為協調不成立。

二審認為，輕車公司已踐行契約要求的前置程序，視為協調不成立後，就議案情節提付仲裁，符合法律規定，因此駁回上訴，仍判宜蘭縣政府敗訴。可上訴。

溫泉 裁判 台灣高等法院

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