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照顧遭棄養雙眼失明妹 姊領戶頭錢被控詐欺法官還清白

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園張姓老婦得知雙眼失明的妹妹遭棄養，從安養院接她出來照顧多年，後因妹妹過世她從對方戶頭領1萬6000多元支應喪葬費，卻被依偽造文書、詐欺起訴；法院認為，張妹未受子女撫養多年，生前由姊姊照顧、交代幫辦後事，張領錢是受「委任關係」，主觀無不法犯意，判她無罪，可上訴。 

檢方認為，張婦明知妹妹2019年9月26日死亡後，權利能力已消滅，10月2日拿她存摺、印章到郵局冒用她名義，提領妹妹戶頭內1萬6771元，損害郵局對客戶資料、存款管理的正確性，依偽造文書、詐欺取財等罪嫌起訴她。

審理時，張婦否認犯行，辯稱妹妹雙眼失明，和子女都失去聯絡，由她照顧了5、6年，且生前有將帳戶的存摺、印章交給她保管，委託提領款項作為生活費，也有交代領錢出來以便辦後事。

張說，後來妹妹死亡後事支出約15、16萬元，她從該戶頭領1萬6772元，其中1萬1560元是榮民服務處發的終身俸，其餘4000元是國民年金、殘障補助，後得知1萬1560是榮服處預先發給，妹妹死後要還，所有有退還給榮服處。

法院審理時，張婦妹妹的女兒證稱，母親雙眼失明，原住在安養院，自己2010年左右搬家後就沒和母親同住，2015年起雙方就沒再聯絡過，也沒有支付她日常生活費用，不知她是由誰照顧，也不清楚阿姨的聯絡方式。

張婦女兒說，阿姨這幾年都是她母親和她照顧，每天早上會去煮飯、清潔身體，而阿姨有2名子女，但至少10年沒有撫養過她，且阿姨平時將戶頭給媽媽保管，也說可領用生活費、辦後事費用，原本喪事是母親先墊付，但因有些不夠才去領阿姨的戶頭。

張婦女兒還說，阿姨是被子女棄養，送到安養院，她們透過鄰居得知，就從安養院將阿姨接出來住，一直到過世，因為她雙眼失明，生活起居、領錢都需母親協助，也聯絡不上她的子女。

法院認為，張婦的妹妹和子女失聯多連，未受子女扶養，仰賴亡夫退休俸等，又因生活無法自理，得由姊姊照顧起居，長達5年以上，也曾委託姊姊幫辦後事，並以帳戶餘額補貼，另有殯葬繳費證明佐證。

法院審酌，張婦妹妹生前委託姊姊提領帳戶，其委託內容、事務性質，是為辦理其死後有關喪葬事宜，依民法規定及說明，此委任關係當不因她死亡而消滅，且喪葬費至少需10幾萬元，張僅領1萬6771元，未超出必要所需，應屬受委託之範圍。

法院指出，張到郵局領錢的行為，應是受妹妹委託，而有權代理，非屬偽造文書，主觀上也無犯意、難認有詐術或不法意圖，判張婦無罪。

張婦照顧遭棄養失明的妹妹，領她戶頭錢辦後事被依詐欺起訴，法院判無罪。此為示意圖，與案情無關。圖／報系資料照
張婦照顧遭棄養失明的妹妹，領她戶頭錢辦後事被依詐欺起訴，法院判無罪。此為示意圖，與案情無關。圖／報系資料照

安養院 失明 偽造文書

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