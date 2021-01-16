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學校工友在庫房多次玷辱高中女學生 賠50萬和解獲緩刑

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

中部地區某高中蕭姓工友，趁女學生小蘋（化名）拿桌椅到木工庫房維修，利用被害人心智有缺陷，先後在木工庫房，以及帶她至摩鐵，先後發生9次性關係，經被害人報警，台中地院以蕭男以50萬元與被害人達成和解，依妨害性自主罪將他判刑2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束。

判決書指出，蕭男在某高中擔任工友，負責學校從事木工修繕等工作，因就讀該校的女學生小蘋，自2015年間起曾多次拿教室木桌椅，到學校地下室木工庫房內交給蕭維修，因而結識被害女學生。

蕭姓工友知悉女學生小蘋為有心智缺陷之人，從2016年6月至2019年4月間止，先後在學校的木工庫房，以及帶被害人至中市大里區、霧峰區、烏日區的摩鐵發生9次性關係，經小蘋提起告訴。

合議庭審酌，蕭男為逞一己私慾，利用少女心智缺陷情形，對被害人為性交行為犯罪動機、目的、手段，造成被害人傷害的危害程度；但考量蕭犯後坦承犯行，且已與被害人達成調解，並已賠償50萬給付完畢，在客觀上應足以引起一 般人同情，情節堪憫恕，酌量減輕其刑，遂宣告緩刑5年。

高中蕭姓工友先後與女學生發生9次性關係，台中地院以蕭男以50萬元與被害人達成和解，依妨害性自主罪將他判刑2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束。圖／本報資料照
高中蕭姓工友先後與女學生發生9次性關係，台中地院以蕭男以50萬元與被害人達成和解，依妨害性自主罪將他判刑2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束。圖／本報資料照

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