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立委貪瀆案下周起密集審理蘇震清 農曆年前可望交保
涉SOGO經營權收賄案的立委廖國棟，今晚以1000萬元交保，全案涉賄立委僅蘇震清在押。根據台北地院合議庭審理計畫，法官將自下周起密集審理蘇涉賄2580萬元案情，於詰問證人後，蘇震清可望交保，時間有機會落在農曆春節之前。
檢調偵辦立委貪瀆案共羈押陳超明、廖國棟、蘇震清3名立委，陳超明涉賄100萬元，但涉案情節單純，去年12月4日最先獲裁定以500萬元具保停押，廖國棟今天繼以1000萬元交保，目前只有蘇震清、蘇的國會辦公室主任余學洋2人在押。
依法院審理計畫，下周五開始，法官會鎖定蘇震清收賄2580萬元案情詰問證人，傳證李恆隆、李恆隆的帳房李秀峰，並轉蘇震清為證人，調查余學洋索賄124萬元案，最後審理庭訂在2月3日，接著會訊問蘇有無繼續羈押必要，蘇有可能在此時出現交保機會，屆時尚未過年。
台北地檢署偵辦立委案起訴12人，合議庭承審之初，決定優先審理在押被告，不過，蘇震清一度爭執檢調偵訊李恆隆、李秀峰的自白光碟有瑕疵、疑似變造，甚至自訴承辦檢察官、書記官偽造文書，致審判進度「落後」於陳超明、廖國棟，延誤可能的交保時間。
起訴書指控蘇震清的收賄犯罪事實，包括蘇震清於2012年8月在台北市「水戶」餐廳收取李恆隆提供的面額50萬元支票；2013年7、9、12月再收李面額230萬元的支票。
此外，2014年10月，蘇震清收取李恆隆面額50萬元的6張支票共300萬元；2015年9月收500萬元現金與500萬元支票；2015年12月在「水戶」餐廳收1000萬元支票，不同於陳超明、廖國棟均透過國會助理「間接」涉賄的態樣， 蘇震清與李恆隆是舊識，與李的賄款往來大部分為「直接」處理。
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