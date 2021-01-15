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消瘦身形曝光！廖國棟涉貪千萬交保 4字回應外界

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廖國棟涉貪千萬交保 4字回應外界

聯合報 / 記者王聖藜／即時報導

立委廖國棟被控收受太流公司前董事長李恆隆790萬元賄款，依貪汙職務收賄罪起訴，前後羈押禁見165天；台北地院今天裁定廖1000萬元交保，廖從下午2時許籌款到晚上8時許，晚間10時辦保離開法院；面對媒體詢問是否清白？廖稱「當然」，媒體再問交保想幹嘛？廖則說「休息」，以4字回應外界。

合議庭今天下午2時40分即裁定廖國棟交保、三限、周周去派出所報到，不過，限制覓保時間到晚上9時為止，廖在最後倒數時刻才籌足款項，由律師將一袋現金交給台北地院法警室聯繫的台銀專案人員點鈔，他本人於稍後整裝後，在數名男性鄉親陪同下離開法院。

依檢方起訴資料，李恆隆因與遠東集團負責人徐旭東就SOGO百貨股權有爭議，希望藉由立委邀請相關部會業務報告、質詢、預算審查施壓經濟部，圖撤銷遠百公司對太流的增資案，以順利重新取回SOGO經營權。

李恆隆2012年請託民進黨立委蘇震清向經濟部施壓後，擬再尋求國民黨立委協助，2015年委託是知公司「白手套」郭克銘與廖國棟辦公室主任丁復華聯繫後，行賄廖國棟；廖自2015年3月至今年7月，連續就太流增資登記爭議事項，於經濟委員會質詢官員、提法律修正議案或召開公聽會，被檢調認為收錢與職務行為有對價關係。

立委廖國棟被控收賄案，台北地院提解廖詰問證人李恆隆，隨後召開羈押訊問庭，訊後裁定廖國棟以1000萬元交保。記者林俊良／攝影
立委廖國棟被控收賄案，台北地院提解廖詰問證人李恆隆，隨後召開羈押訊問庭，訊後裁定廖國棟以1000萬元交保。記者林俊良／攝影
台銀專案人員在法警室點廖國棟的千萬元鈔票。記者王聖藜／攝影
台銀專案人員在法警室點廖國棟的千萬元鈔票。記者王聖藜／攝影

廖國棟 李恆隆

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