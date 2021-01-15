靠視訊電話吸金63億元 徐明賢夫妻檔羈押禁見

日訊公司負責人徐明賢、徐的日籍妻子安土美津子（Mitsuko Azuchi）利用租售視訊電話吸金63億元，涉違反銀行法，檢調昨天搜索、約談17人，將徐、安土美津子、林良政、高慧萍8人移送複訊，今天凌晨聲押徐明賢、安土美津子、幹部李玉龍３人，台北地院開庭，晚間裁定徐、安土美津子羈押禁見，李以50萬元交保。

檢察官今天聲押徐明賢、安土美津子、李玉龍外，另認為林良政、高慧萍犯嫌重大，諭令林以30萬元、高女以20萬元交保。

檢調蒐證發現，徐明賢等人從2013年到2020年，利用7年時間吸收2400名以上的被害人，集團不法所得初估超過新台幣63億元，違反銀行法吸金重罪；有被害人告訴檢調，在收到第1個月的租金後，天訊公司即不再出金，檢調收網後擴大偵辦。

檢調蒐證，徐明賢、安土美津子7年前招攬12名「初期」投資人在全台各地廣設分公司，還曾在台北市復興北路公司總部、世貿中心舉辦投資說明會，吸引投資客挹入資金。

徐明賢等人宣稱，天訊、極訊王公司已研發新科技產品，指視訊電話進階到5代的平板電腦，以每組6台視訊電話向投資人收取租售費14萬7000元，投資客拿到視訊電話3個月的準備期後，天訊每月會支付6000元租金。

此外，徐明賢等鼓勵投資客尋找下線，要求「初期」投資人每賣出1組產品，就給予1萬4000元的推薦獎金、1萬元的輔導獎金；如果賣不出產品，可純收36個月的租金，3年期後視訊電話會由天訊等公司收回所有權，投資客不必負擔其餘成本。