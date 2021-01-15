伊朗男瞎掰挪威、加拿大籍 周旋4台女詐134萬確定入獄

伊朗男子江威隆娶台灣人為妻，在拿到我國籍後，卻在2016、2017年間假冒挪威、加拿大人，連續與梁、吳、朱、陳姓4女交往，並以「遺失美金」、「罹患腦瘤」、「無法繳加拿大房貸」等理由借款，共詐得134萬1千元。台北地院依詐欺罪判江2年徒刑，另外詐欺未遂、傷害罪各處3月、拘役40日，得易科罰金。台灣高等法院駁回江上訴，全案定讞。

江威隆2005年結婚，2012年取得我國國籍。2016年12月，江透過交友軟體結識梁姓女子，他掰是來台學中文的挪威人「Daniel」，接續以「心情差，掉了要繳挪威房貸的2萬美元」、「之前向對我有好感的老闆女兒借30萬」等理由向梁女借款。梁女前後提領了85萬元給江，他突然說「要回挪威治腦瘤」，斷絕聯絡。

2017年2月間，江向吳姓女子稱是在師大念書的加拿大設計師，兩人交往，江再以同事欠款害他無法繳交加拿大房貸等藉口請吳女伸援，還說「如果房貸沒繳，我就要回加拿大」。吳女信以為真，出借39萬元。

同時間，江威隆也結識朱姓女子，以同樣手法訛騙朱女，朱女提了10萬元到旅社內給江，不過江事後說身體不舒服「已經回加拿大」。同年6月，江再與陳姓女子交往，以「宿舍遭竊，我拒絕了愛慕我的女同事借款」為幌子，想向陳女借3萬美金，但陳女覺得怪怪的，沒有借錢。

一個月後，梁姓女子在捷運古亭站附近發現江威隆和女子聊天，她上前抓住騙子並報警，江為掙脫，扳折梁女手指，她左手中指、無名指受傷。

江威隆落網後否認行騙，還說和梁女的對話紀錄遭竄改，手機也被警察扣押，無法確認對話紀錄真實性；他更否認認識吳女、朱女與陳女，聲稱不可能有對話紀錄。