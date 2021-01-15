籍斯瀚找女友人劫囚 檢起訴：踐踏公權力建請從重量刑

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籍斯瀚找女友人劫囚 檢起訴：踐踏公權力建請從重量刑
上月發生在新竹縣震驚社會的籍斯瀚被劫囚案，新竹地檢署偵查終結，將籍及4名共犯分別以強暴脫逃罪嫌、強暴便利脫逃罪嫌起訴，檢方指出，籍等5人藐視國家警務威信及司法權運作，以強暴方式壓制執勤警員，使籍脫逃、隱蔽，踐踏公權力，建請法院依法從重量刑，至於2名員警所涉過失致脫逃罪嫌，另案偵辦中。
檢方指出，籍斯瀚因案被判刑確定未到案執行，新竹地檢署去年12月4日發布通緝，12月8日被竹北警分局豐田派出所警員緝獲，趁彭姓、曾姓及陳姓友人分別至豐田派所探視時，及利用LINE電話聯絡方式，謀議脫逃及接應方式。
籍斯潮上月9日12時許持摺疊刀作勢自殘滋事，經警制止後，佯裝身體不適，劉姓、黎姓警員叫救護車並隨同戒護至東元綜合醫院急診室就醫，籍的4名分別駕駛3輛車尾隨，當天下午2點57分籍斯潮及彭姓友人在東元醫院急診室門口外，乘僅劉姓警員戒護，黎姓警員在前方的巡邏車上等候，又未上銬，彭趁機將劉姓警員壓制，籍打搭上陳女的車逃離，曾女駕車跟隨在後，彭男則坐上李女接應的車逃離，使籍順利脫逃。
檢方指出，曾女事後駕車搭載籍斯瀚至新北市鶯歌區躲藏，彭、李及陳3人也前往會合，彭並以砂輪機切斷籍的腳鐐，隨後4人，嗣後接續到桃園、新北、基隆等地四處躲藏，直到上月10日下午1點40分，彭駕車載籍、陳及曾外出，在基隆市七堵市區，遇警盤查欲逃逸，並衝撞警車，經警開槍制伏後緊急拘提。
檢方指出，請審酌籍斯潮等5人藐視國家警務威信及司法權運作，以強暴方式壓制執勤警員使籍脫逃，彭、曾積極張羅使籍斯瀚隱蔽，以躲避警力追捕及踐踏公權力，及籍斯瀚、陳女與曾女犯後均不知反省悔悟，犯後態度難謂良好等情，建請從重量刑，以示懲儆。
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