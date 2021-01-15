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涉貪立委第2人！廖國棟1000萬交保 看守所剩蘇震清

聯合報 / 記者王聖藜/台北即時報導

立委廖國棟被控收受太流公司前董事長李恆隆790萬元賄款，依職務收賄罪起訴。台北地院今天提解廖詰問證人李恆隆，隨後召開羈押訊問庭，訊後裁定廖國棟以1000萬元交保，限制住居、出境、出海，每周向派出所報到。

廖國棟是羈押後獲釋的第2名立委，在此之前，同案立委陳超明涉賄100萬元也曾被羈押禁見，不過，陳涉案情節單純，先獲裁定以500萬元交保；廖國棟交保後，涉貪立委只剩蘇震清1人待在台北看守所，法院仍密集審理。

廖國棟2020年8月4日偵查中羈押禁見，關押到今天是165天；合議庭今天自台北看守所提解廖出庭，他對旁人表現出信心稱「我可能會交保喔！」；庭審時，廖一度感覺暈眩，律師請法警將量血壓器帶入法庭幫廖測量，後來回復庭審。

廖國棟的律師去年表示，廖希望參加兒子本月31日舉辦的婚禮，上月12月16日，受命法官於主持準備程序中，突然再問一遍廖的兒子什麼時候結婚，承諾盡量在本月中結束審理程序，當時即露出廖國棟可能交保的「預兆」。

據了解，廖國棟的獨生子本來預計去年9月結婚，但因廖國棟涉案被羈押，兒子婚期延至今年1月31日，婚禮選在台北市仁愛路圓環的「新生命」教會舉辦。

依檢方起訴資料，李恆隆因與遠東集團負責人徐旭東就SOGO百貨股權有爭議，希望藉由立委邀請相關部會業務報告、質詢、預算審查施壓經濟部，圖撤銷遠百公司對太流的增資案，以順利取回SOGO經營權。

李恆隆先行賄民進黨立委蘇震清後，想「藍綠通吃」再透過是知公司「白手套」郭克銘找上國民黨廖國棟加以行賄。

國民黨籍立委廖國棟（中）。圖／報系資料照片
國民黨籍立委廖國棟（中）。圖／報系資料照片

廖國棟 李恆隆 SOGO貪汙案

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