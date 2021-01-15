移民官查情敵個資貼給女同事看 她加對方IG：你被查了

移民署國境事務大隊桃園機場五隊李姓科員，和郭姓男子愛上同一女子，他好奇對方居住地，值班時利用入出國查驗系統查對方役政資料，用手機拍下後傳給溫姓女約聘工。溫女主動加郭IG，告訴郭「有人查你資料」，郭憤向台南地檢署提告。台灣高等法院依洩密罪判李6月得易科罰金之刑，緩刑4年，支付公庫10萬元並接受2場法治教育。

溫姓女員工已離職。李是在前年5月20日上午值班時，利用桃園機場通關查驗櫃台的公務電腦輸入郭姓「情敵」的身分證字號，查出對方統編、出生日期、出生地、婚姻狀況、戶籍地址、軍種、體位、退伍令字號等個人役政資料，再用手機拍下螢幕畫面，隨即將照片傳給溫女。

因李姓科員曾告知溫女郭的IG帳號，溫女主動加郭IG，還告訴郭說他的個人役政資料已被李查出。郭曾投書移民署信箱告狀，移民署展開調查，李和律師商量後，決定向廉政署自首；不過李自首的當天，郭也向南檢提告。

桃園地檢署依公務員洩漏國防以外應秘密之消息罪、個人資料保護法起訴李，李說因和郭都喜歡同一個女子，他知道郭是台南人，但好奇他住在哪一區，才會利用公務電腦查詢。李說，和溫女聊天時有提到郭，才將拍得的資料照片傳給溫女。

高等法院認定李犯洩密罪，雖然他在2019年8月1日早上10點多向廉政署自首，但郭姓男子是同一天傍晚5點多到台南地檢署提告，對司法資源的節省有限，況且難以認定是出自內心悔悟，高院不予減刑。高院指李身為公務員卻任意將秘密消息洩給他人，法治觀念不足，因此判刑儆懲，但宣告緩刑4年。