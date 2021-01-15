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移民官查情敵個資貼給女同事看 她加對方IG：你被查了

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

移民署國境事務大隊桃園機場五隊李姓科員，和郭姓男子愛上同一女子，他好奇對方居住地，值班時利用入出國查驗系統查對方役政資料，用手機拍下後傳給溫姓女約聘工。溫女主動加郭IG，告訴郭「有人查你資料」，郭憤向台南地檢署提告。台灣高等法院依洩密罪判李6月得易科罰金之刑，緩刑4年，支付公庫10萬元並接受2場法治教育。

溫姓女員工已離職。李是在前年5月20日上午值班時，利用桃園機場通關查驗櫃台的公務電腦輸入郭姓「情敵」的身分證字號，查出對方統編、出生日期、出生地、婚姻狀況、戶籍地址、軍種、體位、退伍令字號等個人役政資料，再用手機拍下螢幕畫面，隨即將照片傳給溫女。

因李姓科員曾告知溫女郭的IG帳號，溫女主動加郭IG，還告訴郭說他的個人役政資料已被李查出。郭曾投書移民署信箱告狀，移民署展開調查，李和律師商量後，決定向廉政署自首；不過李自首的當天，郭也向南檢提告。

桃園地檢署依公務員洩漏國防以外應秘密之消息罪、個人資料保護法起訴李，李說因和郭都喜歡同一個女子，他知道郭是台南人，但好奇他住在哪一區，才會利用公務電腦查詢。李說，和溫女聊天時有提到郭，才將拍得的資料照片傳給溫女。

高等法院認定李犯洩密罪，雖然他在2019年8月1日早上10點多向廉政署自首，但郭姓男子是同一天傍晚5點多到台南地檢署提告，對司法資源的節省有限，況且難以認定是出自內心悔悟，高院不予減刑。高院指李身為公務員卻任意將秘密消息洩給他人，法治觀念不足，因此判刑儆懲，但宣告緩刑4年。

另外在個資法部分，因新修正的法條為「意圖為自己或第三人不法之利益或損害他人之利益」，限縮刑事處罰範疇，高院認為李將郭的個資傳給溫女，看不出有主觀犯意。因這部分與已論罪科刑的公務員洩漏國防以外應秘密之消息犯行有想像競合關係，不另為無罪諭知。

移民署國境事務大隊桃園機場五隊李姓科員利用入出國查驗系統查情敵資料，轉傳給溫姓女約聘工看，台灣高等法院依洩密罪判李6月得易科罰金之刑，緩刑4年，支付公庫10萬元並接受2場法治教育，緩刑期間付保護管束。圖／聯合報系資料照
移民署國境事務大隊桃園機場五隊李姓科員利用入出國查驗系統查情敵資料，轉傳給溫姓女約聘工看，台灣高等法院依洩密罪判李6月得易科罰金之刑，緩刑4年，支付公庫10萬元並接受2場法治教育，緩刑期間付保護管束。圖／聯合報系資料照

移民署 桃園機場 公務員 個資

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