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盜用LV圖出版書籍！「阿邦師」確定要賠908萬元

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

「阿邦師」創辦人李正邦。 聯合報系資料照
「阿邦師」創辦人李正邦。 聯合報系資料照
二手精品拍賣業者「阿邦師」製作出版防偽鑑定書、課程教材和宣傳卡片，卻盜用法商路易威登馬爾悌耶公司（Louis Vuitton）商品、店舖照片，被一狀告上法院，最高法院判「阿邦師」應賠償908萬元，並在經濟日報刊登判決主文及案由一日確定。

LV提告主張，阿邦師為推展自身二審精品銷售、鑑定服務和訓練課程，盜用LV商品和店舖等視聽著作，刊登在「LV防衛鑑定書」等書籍、精品拍賣會宣傳海報、課程教材等。

LV認為，阿邦師故意侵害商標權和著作權，不法利用LV的創作成果出版侵權書及、辦精品拍賣會、印製宣傳卡片，刻意攀附LV商譽抬升自身品牌謀取私利，並誤導消費者，提告要求賠償並登報道歉。

阿邦師公司在法院審理期間未提出書狀陳述，智慧財產法院一審認為，阿邦師出版書籍未侵害商標權，但盜用照片確實侵害LV的著作權，判賠908萬元，並刊登判決主文、案由等在經濟日報一日；LV不服上訴，被智財法院二審駁回，再上訴第三審，最高法院駁回確定。

LV 仿冒

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