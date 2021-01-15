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阿邦師盜用LV著作 判賠908萬元確定

中央社 / 台北15日電

「阿邦師」創辦人李正邦。 聯合報系資料照
「阿邦師」創辦人李正邦。 聯合報系資料照
法商路易威登馬爾悌耶（LV）不滿「阿邦師集團」在教材等盜用照片，請求賠償。智財法院認為，實際負責人李正邦侵害著作權，判賠新台幣908萬元。案經最高法院駁回上訴確定。

LV提起訴訟主張，以李正邦為首的「阿邦師集團」，自詡提供精品鑑定服務、對LV商品最精通，為推展二手精品銷售，製作「LV防偽鑑定書」等書籍、「LV防偽密笈十大絕招」宣傳卡、「國際奢侈品鑑定師Level1」課程教材。

LV還主張，臉書（Facebook）「阿邦師粉絲團」張貼精品拍賣會宣傳海報，甚至在集團桃園尊爵店鐵門使用LV商品圖片，包括書籍、卡片、教材、海報、鐵門裝飾都使用LV委由專業攝影師拍攝的照片，已侵害著作權。

LV認為，「阿邦師集團」全面性不法利用LV創作成果，刻意攀附LV商譽以抬升「阿邦師集團」品牌、獲取私利，更刻意混淆、誤導消費者並販售仿冒品，已對LV品牌形象與商譽造成無法彌補損害。

智慧財產法院一審認為，李正邦侵害LV公司著作權，應與他掌控的阿邦師公司、阿邦師鑑定公司、名牌鑑價協會連帶賠償新台幣908萬元，並將判決書刊登於報紙。

LV提起上訴，二審由智財法院組成合議庭審理。LV主張李正邦應再賠償908萬元才合理，並要求刊登道歉啟事。

二審認為，一審判李正邦賠償908萬元並無不當，且已要求李男刊登判決書，無再刊登道歉啟事的必要，駁回LV上訴，維持原判決。案經最高法院日前駁回LV上訴，全案確定。

LV 仿冒

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