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廖國棟羈押165天今「有信心」交保？法院下午開羈押庭

聯合報 / 記者王聖藜／即時報導

立委廖國棟被控收受太流公司前董事長李恆隆790萬元賄款，協助施壓經濟部，台北地院今天提解在押的廖出庭、傳喚李作證；李承認給廖錢「但細節記不清楚」，合議庭結束交互詰問程序，下午召開羈押訊問庭審查廖是否能具保停押，檢、辯預測，廖交保機率不低。

廖國棟去年8月4日偵查中被裁定羈押禁見，關押到今天是165天；合議庭今天自台北看守所提解廖國棟出庭，他對旁人表現出信心稱「我可能會交保喔！」；庭審時，廖一度感覺暈眩，律師幫忙請法警將血壓器帶入法庭幫廖測量，後來才回復庭審。

廖國棟去年開庭曾向法官表示，希望參加兒子本月31日舉辦的婚禮，上月12月16日，受命法官主持準備程序中，突然再問一遍廖國棟的兒子什麼時候結婚，承諾盡量在本月中結束審理程序，當時即露出廖國棟可能交保的「預兆」。

廖國棟的兒子本來預計於去年9月結婚，但因廖國棟涉案被羈押，兒子婚期延至今年1月31日，婚禮選在台北市仁愛路圓環的「新生命」教會舉辦，合議庭是否裁准廖國棟今天交保，備受矚目。

廖國棟向李恆隆索賄，檢方依貪汙不違背職務收賄罪起訴他，廖迄今否認犯罪，但他的國會辦公室主任丁復華也收賄180萬元，丁已認罪且繳回犯罪所得。

依檢方起訴書資料，李恆隆因與遠東集團負責人徐旭東就SOGO百貨股權有爭議，希望藉由立委邀請相關部會業務報告、質詢、預算審查施壓經濟部，圖撤銷遠百公司對太流的增資案，以順利重新取回SOGO經營權。

李恆隆2012年請託民進黨立委蘇震清後，擬再尋求國民黨立委協助，2015年委託是知公司「白手套」郭克銘與丁復華聯繫上廖國棟後，廖國棟即自2015年3月至去年7月連續就太流增資登記爭議事項於經濟委員會質詢官員、提出法律修正議案 、刪除或凍結預算及召開公聽會。

國民黨籍立委廖國棟（中）。圖／報系資料照片
國民黨籍立委廖國棟（中）。圖／報系資料照片

廖國棟 李恆隆 SOGO貪汙案

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