張大千「春山雲瀑」失竊29年 政治受難者1.3億轉賣涉嫌洗錢

國畫大師張大千畫作「春山雲瀑」失竊29年卻出現在香港蘇富比拍賣型錄中；檢方調查，曾是白色恐怖受難者的男子劉辰旦以150萬元低價收購畫作，再以1.3億元高價轉賣至大陸，今依違反洗錢防制法起訴，另贓物罪部分因已過追訴期而處分不起訴。

「春山雲瀑」是張大千1969年送給好友、國畫大師黃君璧的祝壽禮物；未料，黃君璧位於台北市大安區的住處1990年遭竊，被偷走的除了張大千的「春山雲瀑」外，也失去蔣宋美齡、徐悲鴻的畫作。

「春山雲瀑」失竊29年後，前年出現在蘇富比秋拍型錄中，底價是3800萬元港幣，黃君璧女兒黃湘詅得知消息，緊急出面控訴畫作為贓物，也讓拍賣下架。