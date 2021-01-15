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張大千「春山雲瀑」失竊29年 政治受難者1.3億轉賣涉嫌洗錢

聯合報 / 記者林孟潔王聖藜／台北即時報導

國畫大師張大千畫作「春山雲瀑」失竊29年卻出現在香港蘇富比拍賣型錄中；檢方調查，曾是白色恐怖受難者的男子劉辰旦以150萬元低價收購畫作，再以1.3億元高價轉賣至大陸，今依違反洗錢防制法起訴，另贓物罪部分因已過追訴期而處分不起訴。

「春山雲瀑」是張大千1969年送給好友、國畫大師黃君璧的祝壽禮物；未料，黃君璧位於台北市大安區的住處1990年遭竊，被偷走的除了張大千的「春山雲瀑」外，也失去蔣宋美齡、徐悲鴻的畫作。

「春山雲瀑」失竊29年後，前年出現在蘇富比秋拍型錄中，底價是3800萬元港幣，黃君璧女兒黃湘詅得知消息，緊急出面控訴畫作為贓物，也讓拍賣下架。

台北地檢署調查，發現是劉辰旦轉手賣出「春山雲瀑」，傳喚到案說明，劉辰旦供稱是1995年花150萬元購買，而在2019年以1.3億元賣給大陸的收藏家；檢方認為，劉辰旦違反洗錢防制法，依法起訴。

大師蠟像摩耶精舍內部存放張大千的蠟像，供民眾瞻仰。圖／聯合報系資料照片
大師蠟像摩耶精舍內部存放張大千的蠟像，供民眾瞻仰。圖／聯合報系資料照片

張大千 蘇富比 洗錢

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