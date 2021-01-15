2400人投資視訊電話被詐63億 徐明賢夫妻檔聲押

日訊公司負責人徐明賢、徐的日籍妻子安土美津子（Mitsuko Azuchi）利用租售視訊電話吸金63億元，涉違反銀行法，檢調昨天搜索、約談17人，將徐、安土美津子、林良政、高慧萍8人移送複訊，今天凌晨聲押徐明賢、安土美津子2人，台北地院預計下午開羈押庭審理。

檢調蒐證發現，徐明賢等人從2013年到2020年，利用7年時間吸收2400名以上的被害人，集團不法所得初估超過新台幣63億元，違反銀行法吸金重罪；有被害人告訴檢調，在收到第1個月的租金後，天訊公司即不再出金，檢調收網後擴大偵辦。

檢察官今天聲押徐明賢、安土美津子外，另認為林良政、高慧萍犯嫌重大，諭令林以30萬元、高女以20萬元交保。

檢調蒐證，徐明賢、安土美津子7年前招攬12名「初期」投資人在全台各地廣設分公司，還曾在台北市復興北路公司總部、世貿中心舉辦投資說明會，吸引投資客挹入資金。

徐明賢等人宣稱，天訊、極訊王公司已研發新科技產品，指視訊電話進階到5代的平板電腦，以每組6台視訊電話向投資人收取租售費14萬7000元，投資客拿到視訊電話3個月的準備期後，天訊每月會支付6000元租金。