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2400人受害！日商「天訊」吸金逾63億 夫妻檔聲押禁見
日籍詐團首腦大倉滿利用按摩椅吸金潛逃遭通緝後，檢調循線查出，其徒弟徐明賢、安土美津子（日籍女子）夫妻另起爐灶，複製吸金模式，假藉販售及轉租「視訊電話」、「平板電腦」產品，7年吸金逾63億元，全台2千4百人受害；台北地檢署昨天搜索約談17人，今晨依違反銀行法聲押禁見徐明賢夫妻檔、吸金幹部李玉龍3人。
吸金幹部林良政交保30萬元、高慧萍交保20萬元。檢調搜索地點包括日商「天訊」、「極訊王」與「日訊」公司，全案共5人列吸金被告。
日商德力邦克公司董事長大倉滿，2012年在台詐騙，指日本有製造大批按摩椅及自動販賣機，若投資獲利可觀，說明會全程只用幻燈片秀產品，有數千人信以為真入會，大倉滿吸金10億元落跑出境，遭檢方通緝。
大倉滿潛逃後，原本他的下線徐明賢、安土美津子（Mitsuko azuchi）仿效其話術及手法，在全台各地開說明會，前期先推銷每組6台、要價14萬7千元的「視訊電話」，之後再推「平板電腦」，聲稱購買視訊電話後，每月1組視訊電話保證回收6千元租金，租約以3年為限，等於不用3年就能回本獲利，年報酬率高達15%。
徐明賢夫妻從2013至2020年，分別開設「天訊」等公司，先吸收李玉龍、林良政、高慧萍等人當幹部，再透過幹部對外招攬客戶，強調每銷售1組「視訊電話」或「平板電腦」，就能獲得「推薦獎金」1萬4千元及「輔導獎金」1萬元；有人砸上億買了上千組視訊電話，還拚命拉下線，結果不但租金只拿到一點，連本金也石沉大海。
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